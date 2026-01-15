Рус
Росія намагається прорвати кордон на новому напрямку - що відомо про хід боїв

Юрій Берендій
15 січня 2026, 17:59
Війська РФ активізували бойові дії поблизу Комарівки у Сумській області, намагаючись закріпитися та дестабілізувати ситуацію, вказали аналітики.
Росія намагається прорвати кордон на новому напрямку та дестабілізувати ситуацію / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstate

Російські окупаційні війська намагаються перейти державний кордон України на новому напрямку та закріпитись неподалік населеного пункту Комарівка Шосткинського району Сумської області. Про це повідомляє моніторингова група DeepState.

Як зазначають аналітики, в останньому оновленні мапи бойових дій проєкту DeepState зафіксовано розширення сірої зони поблизу населеного пункту Комарівка. Останнім часом противник активізував дії вздовж державного кордону України, використовуючи можливість заходу в прикордонні села, намагається там закріпитися та дестабілізувати ситуацію. Паралельно ворог перевіряє шляхи для подальшого розширення такої активності й контролю території, як це вже сталося у районах Комарівки та Грабовського, де йому вдалося закріпитись.

"Сили Оборони стараються реагувати на відповідні рухи противника, знищуючи його піхоту, але не завжди це вдається, зокрема, через певні проблеми на таких ділянках, як було з прикладом села Грабовське. Таких зон стає дедалі більше, однак часто вдається на самому початку спроб заходу знищувати противника і сенсу всіх позначень немає. Але якщо такі спроби повторюються і противнику вдається затриматися на місцевості, то ми реагуємо на ці події позначеннями на мапі", - йдеться у повідомленні.

Також аналітики повідомляють, що вивчають ситуацію на інших відрізках кордону щодо можливого розвитку ворожих провокацій.

В DeepState висловили сподівання, що відповідальні підрозділи командування також уважно відстежують ці ділянки та своєчасно реагуватимуть на загрози.

Чи є загроза нових проривів кордону - думка експерта

Як раніше писав Главред, є серйозна небезпека того, що російські окупаційні війська можуть розпочати наступ ще в низці регіонів України. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він пояснив, що противник робить ставку на введення відносно невеликих підрозділів углиб прикордонних територій на 10–15 кілометрів, аби розосередити та перевантажити Сили оборони України.

За словами експерта, наразі в Сумській області під контролем російських військ перебуває близько 230 квадратних кілометрів, однак існує ризик спроб розширення цієї зони.

Суми / Інфографіка: Главред

Крім того, Ступак попередив про потенційну загрозу бойових дій у всіх регіонах України, що межують із Росією, з особливою увагою до Чернігівської області.

"Шостка, Глухів та інші населені пункти Чернігівщини – під загрозою. Росіяни будуть діяти як клопи: проривати кордон, розповзатися на невеликі відстані і намагатися закріпитися там", - вважає екс-співробітник СБУ.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни не зменшують інтенсивності наступальних дій на Донеччині, зосереджуючи основні зусилля в напрямку міст Покровськ та Мирноград. Про це повідомив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Ігор Яременко.

Водночас армія РФ продовжує вести так звану когнітивну війну, здійснюючи локальні транскордонні атаки у прифронтових районах півночі України. За оцінкою Інституту вивчення війни, такі дії мають на меті створити у західних партнерів враження нібито руйнування української лінії оборони.

Крім того, російські війська зосередилися на спробах захоплення Гуляйполя, що, за словами військового оглядача Дениса Поповича, має відкрити їм шлях для подальшого наступу в бік Оріхового та Запоріжжя.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

13:29

Залишилось закрити угоду: в США заявили про останній етап закінчення війни

13:12

Ворог поставив біля ядерних реакторів ЗАЕС небезпечну техніку: що задумала РФ

12:38

Що означає буква "S" у техпаспорті авто: далеко не всі знають її значенняВідео

