На Запоріжжі окупанти зривають наступ РФ, масово саботуючи накази - Атеш

Кількість окупантів, які незадоволені наказами командування, невпинно зростає.

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Окупантів не зупиняє те, що керівництво почало розбиратися в ситуації / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, скрін з відео

Що повідомили в Атеш:

Росіяни в одній з бригад навмисне псують свою військову техніку

Керівництво РФ розпочало розгляд справ щодо саботажу

Все більше окупантів не хочуть йти на штурми на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку в окупаційній армії країни-агресорки Росії виникли внутрішні проблеми. Росіяни з 64-тої окремої гвардійської мотострілецької бригади саботують наступ на населений пункт Гуляйполе.

Як повідомили в Атеш, військовослужбовці бригади навмисно зіпсували бойову техніку, бо не хотіли йти на штурм міста. Солдати РФ заливали у баки для палива воду та виводили з ладу мотоцикли.

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"Керівництво бригади вже розпочало розгляд, але кількість незадоволених серед особового складу тільки зростає", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці 64-тої бригади усвідомлюють, що командування їх відправляє просто на забій, тому й вдаються до будь-яких заходів, щоб врятувати своє життя.

Ситуація на Запорізькому напрямку - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента України Володимира Зеленського українські військові контролюють ситуацію на Запорізькому напрямку, де вона покращилася. На окремих ділянках Сили оборони змогли просунутися вперед.

Напередодні стало відомо, що українські захисники завдали високоточного удару по житловій будівлі біля окупованого села Копані Пологівського району Запорізької області, яка використовувалася окупантами РФ. У результаті було знищено командно-спостережний пункт і місце для запуску дронів, які використовувалися 1429 мотострілецьким полком РФ.

Раніше також голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попередив, що російські окупаційні війська можуть готувати новий наступ у Запорізькій області, але Україна знає про плани ворога і готується давати відсіч.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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