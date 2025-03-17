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"Закріплюються в посадках": РФ намагається прорвати оборону в Запорізькій області

Маріна Фурман
17 березня 2025, 22:24
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Росіяни посилили активність на Запорізькому напрямку.
армия РФ, карта
Росіяни атакують на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Основне:

  • Росіяни атакують село Малі Щербаки
  • Ворог намагається захопити П'ятихатки та хочуть закріпитися в районі Степового

Російські окупанти з початку березня намагаються прорвати оборону на лінії П’ятихатки-Малі Щербаки, що у Запорізькій області. Про це повідомили у DeepState.

Аналітики зазначили, що на початку місяця 108-й десантно-штурмовий полк РФ після поповнення розпочав атаки на Малі Щербаки.

відео дня

"Через погану взаємодію нашого підрозділу, який там стоїть, було важко зрозуміти куди і на скільки просунувся ворог. Трохи згодом стало відомо про штурмові дії цього ж 108-го ДШП на П’ятихатки, де на кадрах було зафіксовано зачистку південно-східної околиці даного села", — йдеться в повідомленні.

Протягом останніх днів ворог не припиняє штурмових дій та намагається повністю захопити П'ятихатки, наразі бої триваїть.

Крім того, армія Путіна також намагається закріпитися на автодорозі в районі Степового, проте українські сили ведуть інтенсивний артилерійський вогонь, щоб зупинити його просування.

Російські загарбники продовжують атакувати Малі Щербаки, де частково закріпилися в лісосмугах на південному напрямку.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, армія країни-агресорки Росії на Покровському напрямку зменшила застосування важкої техніки. За словами Трегубова, це сталося зокрема через те, що за перші два місяці 2025 року окупанти втратили близько 300 танків. Таким чином ЗСУ знищили більше танків, ніж є на озброєнні у Бундесверу.

Нещодавно керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук розповів, що завдяки вмілим діям українського командування ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті. Покращення ситуації фіксується зокрема під Покровськом та Торецьком.

Раніше аналітики ISW розповіли, що українські війська зуміли просунутися в Торецьку Донецької області, про що свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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