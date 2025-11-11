Рус
РФ планує масштабну операцію: експерт попередив про небезпечний маневр ворога

Анна Косик
11 листопада 2025, 14:54
З настанням холодів окупанти можуть посилити тиск не лише за рахунок живої сили, але й техніки.
Харьковская область, армия рф
Окупанти, ймовірно, задумали провести небезпечну операцію на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з DeepState

Що сказав Світан:

  • Прорив кордону на Харківщині може свідчити про підготовку нової операції РФ
  • Окупанти будуть намагатися взяти під контроль усе лівобережжя вздовж Сіверського Донця
  • Взимку ворог може застосувати техніку для прориву на Харківщині

Ввечері 10 листопада засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев повідомив про те, що окупаційні війська країни-агресорки Росії перетнули державний кордон на Харківщині у новому місці - в районі населеного пункту Бологівка.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 каналу, наскільки небезпечним може бути цей ворожий маневр та що запланували росіяни.

Куди хоче просунутися армія РФ

Росіяни вже не вперше перетинають держкордон на новій ділянці, але зазвичай це закінчувалося погано для противника. На цей раз окупанти діяли не хаотично і вони мають конкретну мету.

Світан припускає, що росіяни хочуть взяти під контроль увесь лівий берег Сіверського Донця, а це передбачає просування у Куп'янську, Вовчанську і Великому Бурлуку.

"Вони працюють і по лівому берегу Осколу, у районі Куп'янська-Вузлового аж до Лиману. На зимову кампанію вони планують вибити нас з цього майданчика", - каже він.

річка Оскіл
Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

Експерт зауважив, що напередодні з'являлася інформація про накопичування російських сил у Бєлгороді. 25 жовтня українським військовим вдалося нанести удар по греблі водосховища у Бєлгородській області, що серйозно ускладнило логістику РФ.

"Ми намагалися зупинити підготовку, вибити росіян із позицій. Зараз вода спадає, тож треба їх чекати з цього напрямку. У цьому буквально кількадесят кілометрів до російської території. Вони створили серйозну базу на Бєлгородщині, і будуть тиснути", - пояснив Світан.

Як окупанти планують провести масштабну операцію

Експерт зазначив, що на Харківщині проти окупантів буде грати сама природа, бо ландшафт ускладнює їхнє просування. Однак командування РФ все рівно буде здійснювати спроби прориву.

Не виключено, що ворог буде спеціально чекати зимових морозів, щоб пересуватися на цій ділянці фронту технікою. Світан вважає, що по-іншому масштабну операцію противнику здійснити буде складно. Наразі ж окупанти проводять розвідку боєм та намагаються де-не-де закріпитися.

Де ще на Харківщині ворог здійснює небезпечні маневри

Главред писав, що складною ситуація є і в районі Куп'янська. Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначив, що у разі захоплення міста, росіяни отримують можливість захопити Вовчанськ, що розташований на півночі Харківщини, а також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія.

За його словами, ЗС РФ зможуть захопити Вовчанськ, рухаючись із флангу. Однак наразі в Куп'янську зона контролю російської армії не збільшилася.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються перерізати трасу Павлоград - Покровськ. Водночас вони вже зайшли на 17 км вглиб Дніпропетровської області, що ставить під загрозу окупацію Покровського.

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти прорвались у Покровськ. Нині у місті їх вже кілька сотень. Військові повідомляють, що ворог активізувався на південній околиці та просувався на легкій техніці.

Водночас аналітики ISW напередодні повідомляли, що українським підрозділам вдалося звільнити населений пункт Родинське, що на північ від Покровська. Таким чином ЗСУ намагаються утримати північний фланг "кишені".

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

війна в Україні Сіверський Донець Харківська область Фронт
Яким буде тариф на газ з 1 грудня: українцям назвали ціну за кубометр

