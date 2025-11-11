Сили оборони під загрозою оточення, сотні росіян вже у Покровську - ДШВ

Російські окупанти намагаються просунутись на північ та оточити українські війська.

РФ просунулась у Покровську / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

РФ прорвалась у Покровськ

У Покровську вже понад 300 окупантів

Росіяни намагаються оточити місто

Російські окупанти прорвались у Покровськ. Нині у місті їх вже кілька сотень. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ.

Ворог активізувався на південній околиці та просувався на легкій техніці.

"Для цього ворог використав несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки та ураження на відкритій місцевості", - йдеться у повідомленні.

Нині у Покровську вже понад 300 окупантів. Вони намагаються вийти на північні межі міста, щоб повністю оточити агломерацію.

Українські сили роблять все можливе, щоб знищити ворога та втримати позиції. Лише з початку листопада Сили оборони ліквідували у Покровську 162 росіянина та ще 39 поранили.

"До зачистки міста продовжують залучатися різні ланки Сил оборони – БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Наступ РФ - думка експерта

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що російські окупаційні війська готують тиск на Дніпропетровщину з південного напрямку, рухаючись трасою М-15 у бік Покровського та вздовж річки Вовча. За його оцінкою, противник намагається сформувати плацдарм у районі Покровське–Гуляйполе, що відкриває нові можливості для наступу на Запоріжжя.

"Це робиться для того, щоб розширити оперативні можливості ворога й підготувати подальший наступ на Запоріжжя", – підкреслює Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не значить, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих, або інших варіантів розвитку подій.

Речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградсьої агромерації.

Аналітики DeepState повідомляли, що Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики.

