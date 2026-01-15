РФ масово стягує резерви на гарячий напрямок: військовий розкрив план ворога

Росіяни стягують сили з різних ділянок фронту, готуючись до штурму на Запорізькому напрямку.

РФ стягує резерви на Запорізькийнапрямок / Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Головне:

Ворог масово перекидає війська на Запорізький напрямок

РФ стягує підрозділи з інших ділянок фронту

У штурми кидають навіть кухарів та водіїв

Армія країни-агресорки Росії активно перекидає резерви на Запорізький напрямок. Ворог стягує підрозділи з інших ділянок фронту.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі LIGA.net зазначає, що у штурмовики йдуть навіть кухарі.

"За даними нашої розвідки, з Херсонського напрямку знімаються і кидаються на Запорізький напрямок для підтримання темпів наступальних дій. Це здебільшого підрозділи їхніх повітряно-десантних військ", - йдеться у повідомленні.

За словами речника, росіяни перекидають сили з Криму в район Кам’янського Запорізької області. Він зазначає, що йдеться про підрозділи для закріплення та операторів безпілотників.

Крім того, на цьому напрямку, за даними розвідки, формування штурмових груп відбувається за рахунок підрозділів забезпечення.

"Тобто знову вони кидають всіх, хто є, на штурми. Не нові приходять штурмовики, а знімають з Херсона, перекидають з Криму, комплектують підрозділи всілякими кухарями, водіями, артилеристами – їх кидають на штурми", - зазначив Волошин.

Здатність РФ вести наступальні дії на фронті - оцінка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За його словами, зараз головне завдання Збройних сил України - максимально виснажити противника.

"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати. Зараз вона намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати свою спроможність наступати, але в цілому програє війну в Україні", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що Росія більше не здатна вести масштабні війни.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни сказали, що армія країни-агресора Росії продовжує свою кампанію когнітивної війни, використовуючи дрібномасштабні транскордонні атаки в прифронтових районах на півночі України.

Крім того, аналітичний проект DeepState заявив, що ворог просунувся в районі населених пунктів Залізнянське і Яблонівка в Донецькій області. Також було зафіксовано просування в районі Степногорська в Запорізькій області.

Нагадаємо, російські загарбники зосередили зусилля на взятті міста Гуляйполе, щоб отримати можливість просуватися далі в напрямку Оріхового та Запоріжжя.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

