РФ готує нове кільце оточення на ще одному напрямку фронту: деталі

Російська окупаційна армія розширює наступ біля Степногірська та Гуляйполя.

Росія намагається оточити українські війська в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Головні тези:

Армія РФ активізувалася в Запорізькій області

Основні напрямки ударів - Гуляйполе та Оріхів

Ворог використовує тактику напівоточення з подальшим видавлюванням

Російська окупаційна армія намагається оточити українські Сили оборони в Запорізькій області. На цій ділянці фронту головні населені пункти для країни-агресора РФ - це Гуляйполе та Оріхів. Про це заявив колишній співробітник СБУ і військовий експерт Іван Ступак в ефірі Radio NV.

За його словами, зараз окупанти хочуть обійти місто Гуляйполе з півночі та зробити там ще одне кільце.

"Це, в принципі, класика, з якою працюють російські окупанти. Напівоточення, потім оточення і видавлювання українських військових із займаного ними міста", - пояснив Ступак.

Гуляйполе та Оріхів / Карта deepstatemap

Також російська армія намагається наступати в районі Степногірська, розташованого на південь від Запоріжжя. На думку експерта, ворожі війська можуть використати русло знищеного Каховського водосховища, щоб атакувати в цьому районі.

"Воно там уже зневоднене, велика кількість рослин, дерев стала. Воно дає певну перевагу, певні опції російським окупантам. Вони можуть використати це русло для того, щоб по ньому пройти в напрямку Запоріжжя і робити там певні диверсії", - пояснив він.

Що зараз відбувається на Запоріжжі

11 листопада речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти жорстко просунулися на двох напрямках у Запорізькій області. Ворог витісняє українські сили. Наші захисники були змушені залишити позиції одразу біля п'яти населених пунктів. Таке рішення було ухвалено через загрозу втрати особового складу на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

10 листопада речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив в ефірі телемарафону, що російські окупаційні війська активізували спроби обходити українські позиції в районі Малокатеринівки та на суміжних напрямках, зокрема поблизу Запорізької АЕС і Кам'янки-Дніпровської. Для просування ворог використовує дно Каховського водосховища.

4 листопада стало відомо, що бійці підрозділу "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, здійснили успішну розвідувально-диверсійну операцію в "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища. Операція проводилася в районі ділянки "Великі Кучугури", яка розташована за сім кілометрів від берегової лінії.

Яка доля чекає на Покровськ: думка екперта

Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив, що операція ГУР у Покровську - вкрай небезпечна та ризикована. Головне завдання - виграти час.

"Проста аналогія: потяг, який мчить у прірву, але супермен своїми зусиллями намагається його зупинити, так, потяг сповільнюється, але продовжує свій рух, однак водночас у пасажирів з'являється можливість вистрибнути з потяга і врятуватися. Ось і в Покровську наші військовослужбовці, як супермени, зупиняють поїзд, що мчить під укіс", - пояснив Ступак Главреду.

"Покровськ впаде, це, на жаль, уже факт. Питання - коли: цього тижня чи наступного. Російських військ там близько 100 тисяч, це дуже багато", - додав військовий експерт.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

