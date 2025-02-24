РФ атакувала Київ та Одесу дронами, на Харків ворог скинув КАБ: що відомо

Вночі та вранці російська окупаційна армія атакувала Україну з повітря.

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Вночі в низці областей України працювали сили ППО / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

Вночі Україна відбивала атаку ворожих дронів

Під ранок Харків був атакований КАБом

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія атакувала Україну з повітря.

Рано вранці в понеділок, 24 лютого, армія РФ скинула керовану авіабомбу на Харків.

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"О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста Київського району. Під ударом опинилося цивільне підприємство", - написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

​Що таке КАБ / Інфографіка: Главред ​

За його словами, постраждалих унаслідок удару немає. Щодо руйнувань та пошкоджень - інформація уточнюється.

Одеську область окупанти атакували Шахедами. Воїни угруповання ВМС ЗС України знищили десять ударних БПЛА типу Shahed у небі над Одещиною.

Дивіться відео - Бій за небо над Одещиною – військові моряки знищують Шахеди:

У ніч на 24 лютого в Києві також оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. У місті працювали сили ППО.

Як повідомили в Київській міській адміністрації, у Деснянському районі на відкритій місцевості впали уламки збитого дрона.

Інформація про постраждалих уточнюється.

У Києві "затрофеїли" уламок ворожого дрона / t.me/Tsaplienko

Як повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram, у Броварах Шахед влетів у недобудований багатоповерховий будинок.

"Уламки влучили у 23 та 11 поверхи, там виникли пожежі. За попередньою інформацією, є один постраждалий. Це сторож, який охороняв недобудову. З ним працюють медики", - ідеться в повідомленні.

Атаки російських дронів - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на неділю, 23 лютого, військові РФ запустили по Україні безліч ударних безпілотників Shahed, а також ракети. Росіяни намагалися перевантажити українську протиповітряну оборону.

У ніч на 22 лютого окупанти запустили по Україні 162 дрони. Українська протиповітряна оборона збила 82 ворожі безпілотники, ще 75 не досягли цілей (були локаційно втрачені, без негативних наслідків).

Збивати ворожі дрони довелося в 13 областях. Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Унаслідок атаки дронів у Бориспільському районі Київської області на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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