Полум'я здійнялося до неба: Київ перебуває під атакою дронів, горить будинок

Коротко:
- Київ атакують ворожими дронами
- Жителів столиці закликали перейти в укриття
У Києві сьогодні ввечері, 25 лютого, розпочалася робота сил та засобів ППО через ворожу повітряну атаку із застосуванням безпілотників. На жаль, очевидці повідомляють про влучання БпЛА у житловий будинок в Києві на Крюковщині. Прямо зараз будівля у вогні, служби працюють.
Оновлено о 00:08 - За даними ОВА, унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку.
"Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків. У цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні. Більш детальна інформація згодом. Атака ворожих БпЛА триває. Прошу залишатися в укриттях поки небезпека не мине", - написав Микола Калашник.
За даними ОВА, унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. У цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років.
Водночас міський голова Києва Віталій Кличко пише в соцмережах, що робота ППО триває у кількох районах столиці.
"У столиці, на лівому березі, працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! Ворожі БПЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто", - йдеться в заяві міського голови у публікації в Telegram о 22:54.
Жителів столиці закликають не нехтувати небезпекою та залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. У КМВА також наголосили на важливості дотримання заходів безпеки.
"По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста", - передали у Київській міській військовій адміністрації.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування противником ударних дронів та можливу активну роботу ППО.
"Київ - загроза застосування ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги! Можлива робота ППО", - писали Повітряні Сили.
Атаки на Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, 25 лютого на Україну летіло більше 200 дронів та ракет. На щастя, українські захисники змогли збити 6 крилатих ракет та 133 ударних безпілотників.
В ніч на 24 лютого у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу атак ворожих ударних дронів. У місті активно діяли сили протиповітряної оборони (ППО).
Напередодні, у ніч на 23 лютого, російські війська запустили по Україні велику кількість ударних безпілотників Shahed, а також ракети. Метою росіян було перевантажити українську систему ППО.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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