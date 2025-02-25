Полум'я здійнялося до неба: Київ перебуває під атакою дронів, горить будинок

Ворожий безпілотник вдарив по житловому сектору.

https://glavred.net/ukraine/plamya-podnyalos-do-neba-kiev-nahoditsya-pod-atakoy-dronov-gorit-dom-10642700.html Посилання скопійоване

ППО збиває дрони, є влучання у будинок/ Колаж: Главред, фото: скріни з відео тг-каналів Інсайдер ЮА, Київ інфо

Коротко:

Київ атакують ворожими дронами

Жителів столиці закликали перейти в укриття

У Києві сьогодні ввечері, 25 лютого, розпочалася робота сил та засобів ППО через ворожу повітряну атаку із застосуванням безпілотників. На жаль, очевидці повідомляють про влучання БпЛА у житловий будинок в Києві на Крюковщині. Прямо зараз будівля у вогні, служби працюють.

Оновлено о 00:08 - За даними ОВА, унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку.

відео дня

"Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків. У цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні. Більш детальна інформація згодом. Атака ворожих БпЛА триває. Прошу залишатися в укриттях поки небезпека не мине", - написав Микола Калашник.

За даними ОВА, унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. У цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко пише в соцмережах, що робота ППО триває у кількох районах столиці.

"У столиці, на лівому березі, працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! Ворожі БПЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто", - йдеться в заяві міського голови у публікації в Telegram о 22:54.

У столиці палає житловий будинок після атаки ворожих дронів / фото: тг-канал Главред

Жителів столиці закликають не нехтувати небезпекою та залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. У КМВА також наголосили на важливості дотримання заходів безпеки.

"По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста", - передали у Київській міській військовій адміністрації.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування противником ударних дронів та можливу активну роботу ППО.

"Київ - загроза застосування ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги! Можлива робота ППО", - писали Повітряні Сили.

Атаки на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 лютого на Україну летіло більше 200 дронів та ракет. На щастя, українські захисники змогли збити 6 крилатих ракет та 133 ударних безпілотників.

В ніч на 24 лютого у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу атак ворожих ударних дронів. У місті активно діяли сили протиповітряної оборони (ППО).

Напередодні, у ніч на 23 лютого, російські війська запустили по Україні велику кількість ударних безпілотників Shahed, а також ракети. Метою росіян було перевантажити українську систему ППО.

Читайте також:

Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред