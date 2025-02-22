Дрони СБУ знеструмили та зупинили важливий об’єкт на Кубані - деталі

Атака дронів приносить багатомільйонні збитки РФ та ускладнює забезпечення російської армії паливом.

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Атака дронів на НПС / колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

Коротко:

Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у Краснодарському краї

Атака дронів відбулась 20 лютого

Наразі росіяни встановлюють суму збитків

Дрони Служби безпеки України атакували нафтоперекачувальну станцію Нововєлічковская у Краснодарському краї. Роботу НПС було зупинено. Про це повідомляють джерела у спецслужбах, передає РБК-Україна.

Зазначається, що атака дронів СБУ відбулася 20 лютого. Нафтоперекачувальна станція Нововєлічковская є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані. Через неї йде постачання на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи.

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Повідомляється, що удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція загорілася, відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти. Наразі росіяни встановлюють суму збитків.

"Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей РФ. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки РФ та ускладнює забезпечення російської армії паливом", - підкреслило джерело в СБУ.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по російських НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Сизрані Самарської області. РосЗМІ з посиланням на очевидців писали щонайменше про два вибухи. Місцева влада підтвердила атаку і пожежу на НПЗ.

У ніч на 15 лютого жителі Волгограда повідомили про серію потужних вибухів. За словами місцевих, перші удари пролунали близько 03:15, супроводжуючись яскравими спалахами в небі.

У ніч на 13 лютого дрони Служби безпеки України завдали другого удару по нафтоперекачувальній станції Андреаполь у Тверській області РФ.

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