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Дедлайн до 9 травня: ворог хоче зайти до нового регіону України

Маріна Фурман
14 квітня 2025, 22:52
1258
Путін під час параду у Москві хоче продемонструвати, що його війська просуваються в Україні.
Путин, армия РФ
Експерт попередив про небезпеку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Основне:

  • Росіяни хочуть зайти в Дніпропетровську область до 9 травня
  • Поки незрозуміло, чи вдасться противнику реалізувати свої плани

Російські окупанти планують зайти в Дніпропетровську область до "символічної дати" - 9 травня. Про це заявив військовий експерт Ігор Романенко в коментарі РБК-Україна.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін під час параду у Москві хоче продемонструвати, що його загарбницькі війська мають успіхи на полі бою та просуваються в Україні.

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"Російські військові намагаються виконувати інші завдання, просунутися в бік Дніпра. Путін хоче показати під час проведення параду, що завершує підсумкову "спеціальну воєнну операцію". Ну, і показати, зокрема, що ще додатково області, де воюють. От в Сумській області воюють і бажано (для росіян - Главред) зайти до Дніпропетровської області", - сказав Романенко.

Однак, поки незрозуміло, наскільки противнику вдасться реалізувати свої плани.

При цьому Романенко нагадав, що країна-агресор РФ планує цьогоріч мобілізувати 160 тисяч осіб. За його словами, наразі в Росії триває весняний призов, а ще будуть призивати восени.

"Тому враховуючи таку ситуацію, Путін по максимуму намагається захопити цих земель і в першу чергу області, які в них заведені в конституцію. І взагалі ж і Віткофф, і від команди Трампа такі пропозиції. І Келлог тільки сказав, що Україна на це не піде", - підкреслив військовий експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські захисники продовжують проводити операцію в Курській області РФ. Своєю чергою армія Путіна хоче повністю витіснити ЗСУ із займаних позицій до 9 травня. За словами військового оглядача Олексія Гетьмана, російське військове командування не буде шкодувати сил та засобів на цьому напрямку, щоб досягти поставлених цілей.

Нещодавно у Харківській області українські захисники відбили штурм армії країни-агресора РФ. При цьому підрозділи Сил оборони знищили російських окупантів і спалили техніку ворога.

Крім того, військовий оглядач Василь Пехньо розповів, що армія РФ розпочала нову хвилю штурмових дій із застосування бронетехніки та мотоциклів. За його словами, на Новопавлівському напрямку, де захищається 110-та бригада, в атаці окупанти задіяли до 20 одиниць бронетехніки, але перед цим пройшло приблизно 25 їхніх мотоциклістів, щоб створити підґрунтя для механізованих частин.

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Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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війна в Україні лінія фронту російські війська Ігор Романенко
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