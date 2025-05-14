Втрати шалені, але ворог не відходить: аналітик пояснив задум РФ біля Покровська

Великі втрати не зупиняють противна не лише через те, що в окупантів є мета захопити Покровськ.

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Окупанти не рахуються із втратами / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Що сказав Гетьман:

Темпи просування ворога на Покровському напрямку падають

Втрати РФ біля Покровська колосальні, але командування не виводить війська

Армія країни-агресорки Росії знижує темпи наступу на Покровському напрямку. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

За його словами, українські військові не лише продовжують утримувати ініціативу біля Покровська, але й розвивають тактичну перевагу на цій ділянці фронту.

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"Росіяни, попри перевагу в живій силі та техніці, не можуть суттєво просунутися, а й уже втрачають шанси в будь-яких просуваннях. Вони зазнають великих втрат, а позиції залишаються за нами. На Покровському напрямку сьогодні відбувається від 30 до 50% усіх бойових зіткнень по всій лінії фронту", - наголосив Гетьман.

Він також додав, що втрати ворога становлять кілька тисяч військових, але при цьому стратегічної мети РФ так і не досягнула. Зважаючи на це, аналітик вважає, що противник продовжує запеклу боротьбу на Покровському напрямку, щоб Україна утримувала там серйозні сили та засоби, а не переміщала їх на інші ділянки фронту.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, військовий оглядач Василь Пехньо попереджав, що армія країни-агресорки Росії у трьох місцях просунулася до траси Покровськ-Мирноград- Костянтинівка.

Напередодні військовий експерт Дмитро Снєгирьов попереджав, що може виникнути загроза флангового охоплення позицій Сил оборони України на Покровському напрямку.

При цьому, як писав Главред, наразі українські військові не спостерігають за армією країни-агресорки Росії нарощення чи накопичення сил, які б дали змогу їй повторити масштабний штурм.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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