В ЗСУ оцінили шанси ворога пробитися до важливої траси на Покровському напрямку

Українські військові відчувають тиск зі сторони противника, який нарощує свої сили.

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У ЗСУ переконують, що вийти до траси ворог не зможе / Колаж: Главред, фото: 5 ОВМБр, скрін з DeepState

Що сказав Коваль:

На Покровському напрямку ворог використовує тактику малих штурмових груп

У противника достатньо сил для продовження штурмів

Армії РФ не вдасться просунутись до важливої траси

Невеликі штурмові групи противника продовжують атакувати українські позиції на Покровському напрямку. Чи є загроза прориву противника розповів в етері Еспресо підполковник, начальник пресслужби 14 штурмової бригади НГУ "Червона Калина" Микола Коваль.

За його словами, наразі українські військові не спостерігають за армією країни-агресорки Росії нарощення чи накопичення сил, які б дали змогу їй повторити масштабний штурм.

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"Але останнім часом почастішало використання броньованої техніки. Протягом минулої доби ворожі піхотні підрозділи здійснювали переміщення, а малі штурмові групи намагалися атакувати наші позиції", - зауважив військовослужбовець.

Коваль також наголосив на великих втратах ворога, але попри це в окупантів є ще сили і засоби для продовження штурмів.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Ми ж, своєю чергою, нарощуємо сили й засоби, щоб зупиняти та знищувати противника ще на підступах до наших позицій. Наша мета - зробити так, щоб ворог не мав жодного шансу просунутися чи прорвати нашу лінію оборони. Щодо його можливостей дістатися до траси й, наприклад, закріпитися там - це неможливо. У противника це не вийде", - додав він.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, військовий повідомляв, що противник тисне на будь-які населені пункти на Покровському напрямку, навіть якщо від нього залишилася тільки назва. Вони не щадять жоден населений пункт, все максимально знищується і стирається під нуль, щоб знищити українські підрозділи, які обороняються.

Напередодні, як писав Главред, військовий оглядач Василь Пехньо повідомляв, що армія країни-агресорки Росії у трьох місцях просунулася до траси Покровськ-Мирноград- Костянтинівка.

Водночас у Донецькій ОВА попередили, що окупаційна армія країни-агресорки Росії ще більше наблизилась до міста Покровськ. При цьому українським оборонцям вдається стримувати противника.

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