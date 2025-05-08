Армія РФ суттєво вклинилася в оборону ЗСУ: оглядач назвав напрямок

Окупанти намагаються порушити стійкість оборони українських військових на одному з найгарячіших напрямків фронту.

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Підкріплення відіграло ключову роль у просуванні окупантів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 31 ОМБр

Що повідомив Пехньо:

Окупанти у трьох місцях підійшли до важливої траси

Ворог відкрив перспективу просування на Костянтинівку або Мирноград

За рахунок передислокації резервів ворог зміг вклинитись в оборону ЗСУ

Армія країни-агресорки Росії у трьох місцях просунулася до траси Покровськ-Мирноград- Костянтинівка. Про це в етері Фабрики новин розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

За його словами, таку тактику західні аналітики називають "пелюстки". В українських реаліях дії ворога порушують стійкість оборонних рубежів ЗСУ на Покровському напрямку.

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Покровськ / Інфографіка: Главред

Командування РФ протягом останніх трьох тижнів перекинуло додаткові резерви з Новопавлівського на Покровський напрямок, що і відіграло вирішальну роль, адже в українських захисників виявилось замало резервів для реагування.

Таким чином перед ворогом відкрилася перспектива руху на Костянтинівку, Мирноград, або на захід. Згідно з картою DeepState, вже видно кілька епізодів, які вказують на просування противника у бік Костянтинівки.

"Куди він (ворог - Главред) піде? Є припущення: це буде Костянтинівка, адже на це місто можна рухатися трасою, що пролягає з Донецька, що ворог "люб'язно" і робить", - пояснив Пехньо.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупаційна армія країни-агресорки Росії ще більше наблизилась до міста Покровськ, але українським оборонцям вдається стримувати противника.

Напередодні військовий аналітик Іван Ступак розповів, що на Покровському напрямку командування РФ кидає на штурми величезну кількість окупантів, щоб здобути бодай якісь результати та отримати нагороди до 9 травня.

Раніше в ЗСУ розповіли, що ворог втрачає дуже багато особового складу зокрема й тому, що наш особовий склад, який перебуває на обороні Покровська, готовий до будь-якого наступу і відбиття будь-яких штурмових дій.

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Хто такий Василь Пехньо? Василь Пехньо - український журналіст, військовий оглядач, аналітик, що розбирає військові та політичні події в Україні.

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