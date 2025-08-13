Наслідки будуть катастрофічними, РФ прорвала фронт - в BILD назвали головну проблему

Російські війська прорвали фронт під Покровськом в глибину на 18 кілометрів, створивши серйозну загрозу для оборони України, вказують аналітики Bild.

/ Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Bild

Про що йдеться у матеріалі Bild:

Росіяни змогли прорвати оборону українських військ на 18 кілометрів вглибину та на 3-5 кілометрів в ширину

Є загроза перерізання логістики для Слов'янська та Покровська

Російський наступ у Донецькій області набирає небезпечних масштабів. Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці російським військам вдалося прорвати фронт. Про це повідомляє військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

"Наслідки (прориву військ РФ на фронті, - ред.) можуть бути для України катастрофічними, що чинить колосальний тиск на президента Володимира Зеленського", - вказує аналітик. відео дня

За даними військового оглядача BILD Юліана Рьопке, на північ від Покровська росіяни створили пролом в обороні ЗСУ завглибшки 18 кілометрів і завширшки 3–5 кілометрів. Уже 11 серпня окупанти вийшли до стратегічної дороги, що з’єднує Дніпропетровську область із підконтрольними Україні містами Слов’янськом і Краматорськом, що створює ризик перерізання шляхів військового постачання.

Карта бойових дій / Фото: Bild

Неназваний український військовий в інтерв’ю Bild розповів, що російські війська наступали пішки, на мотоциклах та бронемашинах, а після знищення бойових машин почали використовувати квадроцикли, баггі та мотоцикли. Завдяки цим легким транспортним засобам десятки солдатів змогли просунутися на кілька кілометрів углиб.

Військовий експерт Ніко Ланге зазначив, що Росії ще потрібно закріпити цей успіх. Він також наголосив, що складна для України ситуація під Покровськом стрімко погіршується, особливо якщо окупанти зможуть встановити контроль над стратегічною дорогою між Добропіллям і Краматорськом.

"[Багато що залежить від того, - ред.], чи підтягнуться російські механізовані сили, щоб використати [пробиті, - ред.] прогалини в українській обороні", - зазначив аналітик.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація на Покровському напрямку

Раніше Главред писав, наразі мова не йде про значний прорив російських військ на Покровському напрямку. Молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" НГУ Микола Гриценко зазначив, що російські підрозділи просуваються вперед, але залишаються відрізаними від забезпечення — без зв’язку, води та поповнення боєкомплекту.

За словами військового, саме так противнику вдалося зайти глибше в українську оборону, але практичної користі з цього немає, оскільки вони фактично ізольовані.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська не демонструють намірів завершувати війну, а навпаки — нарощують сили для проведення нових наступальних операцій, зазначив військовослужбовець Кирило Сазонов.

На Запорізькому напрямку ситуація для окупантів стала критичною. За даними агентів партизанського руху "Атеш" із 108-го десантно-штурмового полку РФ, росіяни зазнають значних втрат.

Крім того, загарбники активізували штурмові дії на Куп’янському та Новопавлівському напрямках, а також ведуть атаки поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю, повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

