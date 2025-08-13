Рус
Замість штурмів окупанти втікають: на Запоріжжі в армії РФ виникли проблеми

Анна Косик
13 серпня 2025, 09:53
1297
Командування РФ не шкодує живої сили для постійних атак, через що в росіян тепер великі проблеми.
ВСУ, армия РФ
У цілодобових штурмах окупанти зазнають лише великих втрат / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, Міноборони РФ

Що повідомили агенти Атеш:

  • В окупантів критична ситуація у Запорізькій області
  • Командування РФ не рахується з великими втратами
  • Все більше окупантів тікають з позицій

Окупаційні війська країни-агресорки Росії на Запорізькому напрямку опинилися у критичній ситуації. Росіяни з 108-го десантно-штурмового полку РФ, які є агентами руху Атеш, повідомили про великі втрати.

Справа в тому, що російське командування віддає накази, згідно з якими, підрозділи змушені просуватися у бік населеного пункту Павлівка за будь-яку ціну.

відео дня

При цьому в окупантів немає жодної координації із сусідніми частинами і контрбатарейної підтримки чи ефективної роботи РЕБ. Штурмові дії у такому форматі ведуться майже цілодобово і ворог зазнає "масштабних втрат".

"В результаті командування почало переводити до штурмових груп тилові підрозділи та неугодних офіцерів", - йдеться у повідомленні.

Агенти Атеш у полку вже передають точні відомості про позиції та переміщення ворога. Ці дані використовуються Силами оборони України для завдання ударів, що додатково збільшує втрати серед окупантів і руйнує боєздатність підрозділу.

"Обстановка всередині полку розжарена до краю. Зростає кількість випадків самовільного залишення позицій... Російських військових продовжують кидати на безглузді атаки, розглядаючи їх як витратний матеріал", - додали вони.

Росіяни починають допомагати ЗСУ

Напередодні в Атеш повідомили, що українським військовим вдалося знищити кілька російських танків на Запорізькому напрямку завдяки цінній інформації, наданій одним із солдатів Росії.

Військовослужбовець, який служить у 57-й окремій бригаді, виявив і швидко передав координати ретельно замаскованих танків Т-62, які знаходились у зоні бойових дій на Запоріжжі.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося, що у 247-му десантно-штурмовому полку збройних сил Росії, який розміщено на тимчасово окупованій території Запорізької області, зафіксовано зростання випадків дезертирства.

Нагадаємо, Главред писав, що українські бійці мали успіх у західній частині Запорізької області. Аналітики ISW повідомили, що українські захисники просунулися у південній частині Плавнів, що на захід від Оріхова.

Водночас нещодавно стало відомо, що армія країни-агресора Росії не захопила Кам'янське, що в Запорізькій області, а лише знищила позиції ЗСУ в середині населеного пункту.

Інші новини:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні російські військові Запорізька область Фронт
Трамп може "продати" інтереси Києва заради припинення вогню - Reuters

Трамп може "продати" інтереси Києва заради припинення вогню - Reuters

11:25Війна
Зеленський поїде в Берлін на переговори з Трампом - Bild

Зеленський поїде в Берлін на переговори з Трампом - Bild

10:32Політика
Групи військових з КНДР розгортають біля українського кордону: що сказали в ГУР

Групи військових з КНДР розгортають біля українського кордону: що сказали в ГУР

10:28Фронт
Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане




