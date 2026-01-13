Рус
"Симптом відчаю": ЗМІ дізналися про катастрофічні втрати РФ на фронті

Анна Косик
13 січня 2026, 12:20
85
Росіяни намагаються знизити рівень втрат за рахунок нових розробок, але є нюанс.
танк еж, взрыв
Нові танки росіян навряд чи доведуть свою ефективність у боях проти ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав британський експолковник:

  • Росія намагається зупинити критичні втрати бронетехніки на фронті
  • Новий російський "танк-кульбаба" навряд чи покаже себе ефективно
  • З початку повномасштабної війни росіяни втратили більше 6 тисяч танків

Міноборони країни-агресорки Росії з гордістю представило новий "танк-кульбаба" минулого тижня. Однак колишній полковник британських Сухопутних сил Геміш де Бреттон-Гордон у статті для The Telegraph пише, що цей танк далеко не привід для гордості.

Він вважає презентацію цього танку "симптомом відчаю". Росія, за словами експолковника, здійснює останню грубу спробу зупинити катастрофічні втрати бронетехніки в ході бойових дій в Україні.

відео дня

Скільки танків втратила РФ з початку повномасштабного вторгнення

За достовірними оцінками, втрати РФ становлять понад 6 тисяч танків. Станом на зараз в Україні знищено вже більше танків, ніж під час Курської битви у Другій світовій війні - ключового зіткнення, яке ознаменувало першу вирішальну поразку Німеччини на Східному фронті та змінило хід конфлікту.

"Історія, здається, повторюється за кілька миль на захід. Як і у випадку з Гітлером, амбіції Путіна підкорити Європу цілком можуть стати його загибеллю", - пише Геміш де Бреттон-Гордон.

Чому "танк-кульбаба" не можна вважати успішною розробкою

Експолковник пояснив, що "танк-кульбаба", як і інші новітні таки РФ "черепаха", чи "їжак" мають "начинку", яка не ускладнює, а навпаки спрощує їх знищення.

125-мм гармата Т-90 залишається потужною, але наведення цілі крізь імпровізовану металеву клітку є вкрай проблематичним. Захист від дронів, можливо, й посилюється у цього танка, але незначною мірою і, водночас, збільшений силует робить машину помітнішою та вразливішою.

Мобільність також страждає через додаткову масу, громіздкість і ризик зачеплення. Бреттон-Гордон наголошує, що у "танку-кульбабі" практично неможливо тихо пересуватися лісами та складним рельєфом для несподіваного удару.

Яких втрат зазнав ворог з початку нового року - оцінка експерта

Главред писав, що за даними військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, протягом перших семи днів січня 2026 року окупаційні війська РФ захопили 48 км² території України, що є одним з найнижчих показників у тижневому вираженні за другу половину 2025 року.

Водночас втрати особового складу РФ за перший тиждень січня 2026 року склали 6 930 окупантів. Тож пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому склала по 144 тіла окупантів.

Ураження російських танків в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що протягом 2025 року Росія значно скоротила використання танків через вичерпання запасів і перейшла на переважно піхотну тактику. Водночас російська армія продовжує шукати ефективні способи використання бронетехніки в умовах домінування дронів у повітрі.

Раніше повідомлялося, що екіпаж танків Leopard із 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ уразив російський танка Т-72 на відстані 5,5 км прямим наведенням.

Станом на жовтень 2025 року стало відомо, що за даними високопоставленого чиновника НАТО, втрати Росії в танках оцінюються від 4 до 9 тисяч.

Про персону: Геміш де Бреттон-Гордон

Геміш де Бреттон-Гордон - експерт з хімічної зброї. Він був офіцером британської армії протягом 23 років і командував об’єднаним хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним полком Великобританії та батальйоном швидкого реагування НАТО з ХБРЯ. Він є запрошеним лектором з боротьби зі стихійними лихами в Борнмутському університеті, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні танки Володимир Путін
