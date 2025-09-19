Заради життя донечки: вагітна жителька Покровська виїхала з міста на велосипеді

Військові, які супроводжували жінку, були вражені її сміливістю.

Жінка зрозуміла, що час виїжджати з міста заради своєї доньки, яка мала народитися у найближчі дні / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

Жінка на 9 місяці вагітності вийшла з Покровська

Ворожі дрони дивом не зачепили вагітну

Українські військові евакуювали жінку у безпечне місце

Вагітна мешканка Покровська, куди намагається прорватися окупаційна армія країни-агресорки Росії, змогла вибратися з міста на безпечну територію на велосипеді.

Про це повідомили воїни 25 Січеславської бригади ДШВ, які зустріли пані Анну та евакуювали її. Військові розповіли, що сталося це 10 вересня. Жінка була на 9 місяці вагітності.

Як жінка вибралася з міста

Українка, попри свій стан, вирішила долати шлях з Покровська на звичайному велосипеді. При цьому, як зазначили військові, вона обрала один із найнебезпечніших маршрутів.

З речима та документами жінка їхала в сторону українських військових під безперервними обстрілами. Двічі ворожий дрон націлювався на неї, але, на щастя, дивом оминав її.

Мешканка Покровська розповіла військовим, що її пріоритетом є народження донечки, а мріє жінка про повернення у рідне місто.

Як прокоментували вчинок вагітної військові

Воїни бригади зізналися, що під час супроводу жінки усі хвилювалися, адже шлях пролягав через голе поле. Військові понад усе хотіли, щоб евакуація закінчилася безпечно і переживали, щоб жінка не почала народжувати прямо зараз.

Хлопці, які супроводжували пані Анну, зізналися, що найбільш небезпечні ділянки маршруту жінка проходила з більшим ентузіазмом, ніж вони. Крім цього, вагітна всю дорогу піднімала їхній бойовий дух.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео про евакуацію вагітної жінки з Покровська:

В якому стані жінка

Військовий фельдшер заявив, що стан вагітної був задовільний. Вона розповіла, що її передбачувана дата пологів припадає на 20 вересня.

Станом на сьогодні, 19 вересня, невідомо, чи жінка вже народила омріяну донечку.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія зосереджує всі свої сили біля Покровська, де тривають одні з найзапекліших боїв. Ворог прагне контролювати логістику, через що потрапити у місто та проводити ротації стало надзвичайно складно.

Напередодні стало відомо, що армія країни-агресора Росії потрапила у засідку на Покровському напрямку, яку влаштували ЗСУ. Контрнаступ українських військових триває.

Раніше ЗМІ писали, що бої за місто Покровськ Донецької області тривають уже понад рік. Оборона міста може добігти кінця, оскільки армія РФ пригнічує опір ЗСУ.

Про джерело: 25-та окрема повітрянодесантна бригада 25-та окрема повітрянодесантна бригада - військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю в бригаду. Базується у селищі Зарічне Самарівського району Дніпропетровської області, пише Вікіпедія. Ця бригада є унікальним з'єднанням десантних військ України — лише вона здатна десантуватися парашутним способом майже у повному складі, разом з технікою.

