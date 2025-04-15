За 5 км від Дніпропетровської області: ворог активізувався на важливому напрямку

Противник продовжує проводити наступальні дії на різних ділянках фронту.

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Аналітики розповіли про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Основне:

Росіяни намагаються прорватися до околиць Шевченка

Ворог проводить штурми за підтримки бронетехніки та мотоциклів

Окупанти просунулися в Донецькій і Курській областях

Російські окупанти намагаються вийти до околиць Шевченка, що біля Великої Новосілки у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

У повідомлення йдеться, що впродовж останніх днів спостерігається досить висока активність противника на цій ділянці фронту. Крім того, росіяни масово застосовують техніку для проведення штурмів.

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"Тільки за 13 квітня в штурмових діях було залучено щонайменше 20 одиниць ОВТ та 41 мотоциклів. Основний удар припадає між Привільним та Бурлацьким. Останнє село на пару хат і з малою кількістю укриттів, але там періодично фіксуються групи противника", - написали аналітики.

Відомо, що 13 квітня, російський танк виїхав на околиці Шевченка та підірвався.

Аналітики стверджують, що в основному РФ застосовує техніку для підтримки піхоти чи її десантування у кількості 1-3 ОВТ, але бувають і великі колони.

Крім того, за даними Deepstate, противник досяг локальних успіхів у районі населеного пункту Гуєве Курської області РФ, де ЗСУ змушені були відступити під тиском ворога.

Також зафіксовано просування російських окупантів поблизу Роздольного на Новопавлівському напрямку Донецької області.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, армія Путіна хоче повністю витіснити ЗСУ із займаних позицій в Курській області до 9 травня. За словами військового оглядача Олексія Гетьмана, російське військове командування не буде шкодувати сил та засобів на цьому напрямку, щоб досягти поставлених цілей.

Також росіяни планують зайти в Дніпропетровську область до 9 травня. Російський диктатор Володимир Путін під час параду у Москві хоче продемонструвати, що його загарбницькі війська мають успіхи на полі бою та просуваються в Україні.

Нещодавно армія РФ розпочала нову хвилю штурмових дій із застосування бронетехніки та мотоциклів. За словами військового оглядача Василя Пехньо, на Новопавлівському напрямку, де захищається 110-та бригада, в атаці окупанти задіяли до 20 одиниць бронетехніки, але перед цим пройшло приблизно 25 їхніх мотоциклістів, щоб створити підґрунтя для механізованих частин.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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