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Загроза для двох областей: названо ймовірні напрямки нового штурму РФ

Олексій Тесля
21 квітня 2025, 02:29
1839
Триває стратегічна наступальна операція ЗС РФ, нагадав Павло Лакійчук.
Загроза для двох областей: названо ймовірні напрямки нового штурму РФ
/ колаж: Главред, фото: 4 ОТБр, МО РФ

Важливо:

  • Росіяни не можуть проводити дві стратегічні операції одночасно
  • Півтора року триває стратегічна наступальна операція ЗС РФ

Голова безпекових проєктів Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук прокоментував імовірність наступу країни-агресора РФ у Харківській та Сумській областях.

"Це несумірні заходи з тим, що зараз відбувається на сході України, якщо ці наступи взагалі будуть. Тому що за кількістю сил і резервів, які мають росіяни, вони не можуть проводити дві стратегічні операції одночасно. На це потрібно на порядок більше сил", - пояснив він в інтерв'ю Українському радіо.

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Експерт нагадав про те, що останні півтора року триває стратегічна наступальна операція ЗС РФ у Донецькій області.

"Ну не можуть росіяни прорвати нашу оборону! І зараз ключ до всієї операції - це те, що відбувається на півночі від Лиману і на півдні до кордону Донецької та Запорізької областей", - пояснив він.

Співрозмовник не виключає, що війська РФ будуть прагнути до захоплення Покровська, оскільки під час наступу вони не ризикнуть залишати український гарнізон у себе в тилу. Також не виключений варіант виходу російських військових на трасу на північний схід, за Мирноградом у районі Воздвиженки.

"Паралельно ворог здійснює фронтальний наступ із Торецька, це другий напрямок наступальної операції. Тим не менш, росіяни не можуть виконати своє завдання", - додав Лакійчук.

Як раніше повідомляв Главред, боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини. Ворог активно намагається проривати напрямок низки сіл, попередив Станіслав Бунятов.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну мету РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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Хто такий Павло Лакійчук?

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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