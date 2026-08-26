'Набільша небезпека': у DeepState попередили про загрозу оточення великого міста

Оборона Часового Яру може ускладнитися, якщо росіяни посилять тиск на фланги, зазначили в DeepState.

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Часів Яр у небезпеці - DeepState попередив про ризик оточення міста / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, deepstate map

Ключові тези:

Часів Яр опинився під найбільшою загрозою оточення

Росія намагається просочуватися до Костянтинівки та Слов'янська

Для оборони району критично бракує достатньої кількості людей

Російські окупаційні війська намагаються розширити зону контролю навколо Костянтинівки, водночас найбільш складна ситуація, за оцінкою аналітиків, складається в районі Часового Яру, де українське угруповання може опинитися під серйозним тиском у разі втрати флангів. Про це повідомили аналітики українського аналітичного OSINT-проєкту DeepState.

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Навколо Костянтинівки бойові дії набувають нового характеру. За даними аналітиків, російські військові не лише атакують позиції на околицях, а й намагаються приховано проникати безпосередньо в міську забудову.

"Вже не можна сказати просто, що вони її штурмують і ведуть бої на околицях, адже здійснюється активне просочення в місто і наші військові змушені проводити постійні зачитски противника, який ховається в будинках, підвалах, руїнах тощо", - вказали аналітики.

Після захоплення Іллінівки окупанти почали просуватися західніше, прагнучи створити ширший плацдарм навколо Костянтинівки. Водночас найнебезпечнішою аналітики назвали ситуацію в Часовому Яру.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

"Однак в найбільшій небезпеці зараз знаходиться Часів Яр, який огортає своїм навколишнім контролем противник. В самому місті вдається утримувати позиції, але якщо впадуть фланги, зокрема, на ділянці вище, то угрупуванню в населеному пункті Часів Яр прийдеться не солодко", - попередили вони.

Окрему загрозу аналітики бачать на напрямку до Слов'янська. Російські війська приділяють увагу Райгородку та Миколаївці, намагаючись знайти можливості для подальшого просування.

"Якщо перший впевнено тримається, то в другому є неприємні дзвіночки у вигляді просочування противника. А це ознаки прощупування слабких місць з боку противника, якими він обов'язково скористається", - зазначили в DeepState.

За їхніми даними, українські оператори дронів виявляють і знищують російських військових, однак ситуацію ускладнюють неодноразові випадки їхнього проникнення. Додаткові питання виникають щодо району Кривої Луки, де також фіксували присутність противника.

Складна ситуація зберігається і біля Оріхуватки та Рай-Олександрівки. У другому населеному пункті українські сили поки не дозволяють росіянам закріпитися, однак утримувати ситуацію дедалі важче через нестачу особового складу.

"І це стосується всього району утримання для бригад, які там стоять", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також звернули увагу на зміну керівництва 11 корпусу. Вони пов'язують із новим командуванням надії на покращення обстановки, оскільки російські війська вже створюють передумови для подальших дій у напрямку Слов'янська та Краматорська.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

"Наразі необхідно втримати ситуацію під контролем, щоб не дати побудувати ка**пам можливості, які стануть в майбутньому фундаментом просувань до останніх великих міст Донеччини. Тому на новому командуванні корпусу лежить велика відповідальність не допускати помилок попереднього керівництва", - заявили аналітики DeepState.

Окремого контролю, за їхньою оцінкою, потребує ділянка від Малинівки до Майського, де особливості місцевості можуть бути використані російськими силами для прихованого проникнення в напрямку Краматорська. Раніше ризики на цій ділянці посилювалися через недостовірну інформацію з місця, однак після кадрових змін ситуація, за оцінкою аналітиків, почала поступово змінюватися.

"Битва за Костянтинівку поки триває", - підсумували в DeepState.

DeepState / Інфографіка: Главред

Яка головна ціль Путіна восени - коментар військового

Захоплення Донецької області залишається особистим завданням російського диктатора Володимира Путіна, однак навіть нарощування сил не принесло армії РФ суттєвих результатів на фронті. Про це повідомив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері FREEДОМ.

"Для Росії жива сила ніколи не була цінним ресурсом, вони легко жертвують життями солдатів", - підкреслив Федоренко.

За його оцінкою, Кремль досі має можливість компенсувати втрати за рахунок людського ресурсу. Водночас запуск нової масштабної кампанії з поповнення армії може бути відкладений через внутрішньополітичні причини.

Федоренко вважає, що одним із чинників, який стримує російське керівництво, є вибори до Держдуми РФ. Після їх завершення Москва може вдатися до жорсткіших механізмів, щоб забезпечити армію новими військовими та перекрити втрати.

"Після їх завершення репресивний апарат запрацює на повну, аби компенсувати величезні втрати окупантів", - наголосив Федоренко.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генштаб підкреслив, що активні бойові дії в Дніпропетровській області продовжуються. Генштаб також спростував чутки про повне звільнення області і наголосив, що наступ Сил оборони триває в регіоні. За повідомленням, під контроль України повернули 19 населених пунктів.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив у своєму звіті, що російські війська не просунулися на півночі Сумської області. За їх даними, ЗСУ зірвали наступ ворога на окремих ділянках і перейшли в контратаку.

Аналітики ISW повідомляли, що на Донеччині ЗСУ здійснили просування на ключовій ділянці фронту. За наявною інформацією, просування зафіксовано у північно-західній частині Водянського, південь від Добропілля, із підтвердженням відео від 20 серпня.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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