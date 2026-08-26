Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Набільша небезпека": у DeepState попередили про загрозу оточення великого міста

Юрій Берендій
26 серпня 2026, 16:45
google news Підпишіться
на нас в Google
Оборона Часового Яру може ускладнитися, якщо росіяни посилять тиск на фланги, зазначили в DeepState.

'Набільша небезпека': у DeepState попередили про загрозу оточення великого міста
Часів Яр у небезпеці - DeepState попередив про ризик оточення міста / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, deepstate map

Ключові тези:

  • Часів Яр опинився під найбільшою загрозою оточення
  • Росія намагається просочуватися до Костянтинівки та Слов'янська
  • Для оборони району критично бракує достатньої кількості людей

Російські окупаційні війська намагаються розширити зону контролю навколо Костянтинівки, водночас найбільш складна ситуація, за оцінкою аналітиків, складається в районі Часового Яру, де українське угруповання може опинитися під серйозним тиском у разі втрати флангів. Про це повідомили аналітики українського аналітичного OSINT-проєкту DeepState.

відео дня

Навколо Костянтинівки бойові дії набувають нового характеру. За даними аналітиків, російські військові не лише атакують позиції на околицях, а й намагаються приховано проникати безпосередньо в міську забудову.

"Вже не можна сказати просто, що вони її штурмують і ведуть бої на околицях, адже здійснюється активне просочення в місто і наші військові змушені проводити постійні зачитски противника, який ховається в будинках, підвалах, руїнах тощо", - вказали аналітики.

Після захоплення Іллінівки окупанти почали просуватися західніше, прагнучи створити ширший плацдарм навколо Костянтинівки. Водночас найнебезпечнішою аналітики назвали ситуацію в Часовому Яру.

'Набільша небезпека': у DeepState попередили про загрозу оточення великого міста
Часів Яр / Інфографіка: Главред

"Однак в найбільшій небезпеці зараз знаходиться Часів Яр, який огортає своїм навколишнім контролем противник. В самому місті вдається утримувати позиції, але якщо впадуть фланги, зокрема, на ділянці вище, то угрупуванню в населеному пункті Часів Яр прийдеться не солодко", - попередили вони.

Окрему загрозу аналітики бачать на напрямку до Слов'янська. Російські війська приділяють увагу Райгородку та Миколаївці, намагаючись знайти можливості для подальшого просування.

"Якщо перший впевнено тримається, то в другому є неприємні дзвіночки у вигляді просочування противника. А це ознаки прощупування слабких місць з боку противника, якими він обов'язково скористається", - зазначили в DeepState.

За їхніми даними, українські оператори дронів виявляють і знищують російських військових, однак ситуацію ускладнюють неодноразові випадки їхнього проникнення. Додаткові питання виникають щодо району Кривої Луки, де також фіксували присутність противника.

Складна ситуація зберігається і біля Оріхуватки та Рай-Олександрівки. У другому населеному пункті українські сили поки не дозволяють росіянам закріпитися, однак утримувати ситуацію дедалі важче через нестачу особового складу.

"І це стосується всього району утримання для бригад, які там стоять", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також звернули увагу на зміну керівництва 11 корпусу. Вони пов'язують із новим командуванням надії на покращення обстановки, оскільки російські війська вже створюють передумови для подальших дій у напрямку Слов'янська та Краматорська.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

"Наразі необхідно втримати ситуацію під контролем, щоб не дати побудувати ка**пам можливості, які стануть в майбутньому фундаментом просувань до останніх великих міст Донеччини. Тому на новому командуванні корпусу лежить велика відповідальність не допускати помилок попереднього керівництва", - заявили аналітики DeepState.

Окремого контролю, за їхньою оцінкою, потребує ділянка від Малинівки до Майського, де особливості місцевості можуть бути використані російськими силами для прихованого проникнення в напрямку Краматорська. Раніше ризики на цій ділянці посилювалися через недостовірну інформацію з місця, однак після кадрових змін ситуація, за оцінкою аналітиків, почала поступово змінюватися.

"Битва за Костянтинівку поки триває", - підсумували в DeepState.

'Набільша небезпека': у DeepState попередили про загрозу оточення великого міста
DeepState / Інфографіка: Главред

Яка головна ціль Путіна восени - коментар військового

Захоплення Донецької області залишається особистим завданням російського диктатора Володимира Путіна, однак навіть нарощування сил не принесло армії РФ суттєвих результатів на фронті. Про це повідомив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері FREEДОМ.

"Для Росії жива сила ніколи не була цінним ресурсом, вони легко жертвують життями солдатів", - підкреслив Федоренко.

За його оцінкою, Кремль досі має можливість компенсувати втрати за рахунок людського ресурсу. Водночас запуск нової масштабної кампанії з поповнення армії може бути відкладений через внутрішньополітичні причини.

Федоренко вважає, що одним із чинників, який стримує російське керівництво, є вибори до Держдуми РФ. Після їх завершення Москва може вдатися до жорсткіших механізмів, щоб забезпечити армію новими військовими та перекрити втрати.

"Після їх завершення репресивний апарат запрацює на повну, аби компенсувати величезні втрати окупантів", - наголосив Федоренко.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генштаб підкреслив, що активні бойові дії в Дніпропетровській області продовжуються. Генштаб також спростував чутки про повне звільнення області і наголосив, що наступ Сил оборони триває в регіоні. За повідомленням, під контроль України повернули 19 населених пунктів.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив у своєму звіті, що російські війська не просунулися на півночі Сумської області. За їх даними, ЗСУ зірвали наступ ворога на окремих ділянках і перейшли в контратаку.

Аналітики ISW повідомляли, що на Донеччині ЗСУ здійснили просування на ключовій ділянці фронту. За наявною інформацією, просування зафіксовано у північно-західній частині Водянського, південь від Добропілля, із підтвердженням відео від 20 серпня.

Читайте також:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не хочеться розчаровувати": Трамп назвав справжню причину візиту глави ЦРУ до Москви

"Не хочеться розчаровувати": Трамп назвав справжню причину візиту глави ЦРУ до Москви

17:20Світ
"Набільша небезпека": у DeepState попередили про загрозу оточення великого міста

"Набільша небезпека": у DeepState попередили про загрозу оточення великого міста

16:45Фронт
Новий план миру Зеленського: на які поступки готова Україна та що отримає Росія

Новий план миру Зеленського: на які поступки готова Україна та що отримає Росія

16:10Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти число 60 серед шісток за 5 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти число 60 серед шісток за 5 секунд

Унітаз зміниться на очах: розкрито дешеву альтернативу відбілювачу

Унітаз зміниться на очах: розкрито дешеву альтернативу відбілювачу

Втратив усе: Цекало пішов ва-банк заради своєї дружини, яка тане на очах

Втратив усе: Цекало пішов ва-банк заради своєї дружини, яка тане на очах

Чому в мультфільмах СРСР колеса авто часто були овальними: причина здивує багатьох

Чому в мультфільмах СРСР колеса авто часто були овальними: причина здивує багатьох

Китайський гороскоп на завтра, 27 серпня: Щурам – натхнення, Козлам – чесність

Китайський гороскоп на завтра, 27 серпня: Щурам – натхнення, Козлам – чесність

Останні новини

18:10

Чому старі бабусині каструлі не можна ставити на плиту - пояснення здивує

17:55

Яка олія найкорисніша для смаження: відповідь дієтологів здивує

17:50

Жовті наволочки більше не проблема: простий домашній розчин поверне їм сліпучу білизну

17:36

Навіщо класти монету в морозилку: корисна порада перед відпусткою

17:20

"Не хочеться розчаровувати": Трамп назвав справжню причину візиту глави ЦРУ до МосквиВідео

Росія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейціРосія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейці
17:10

Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Британії: реакція королівської родини

17:02

Терехов: Ветерани мають безперешкодно отримувати статус, житло та роботу

16:59

Навіщо класти губку в пральну машину: що вона дає при пранні

16:57

Навіщо класти лавровий лист у морозилку: кулінари назвали несподівану причину

Реклама
16:45

"Набільша небезпека": у DeepState попередили про загрозу оточення великого міста

16:44

Чи класти банан у холодильник — підкаже колір шкірки: як правильно зберігати фрукт

16:28

"Операція позаду": популярний актор отримав серйозну травму

16:20

Вересень переверне все: хто з знаків зодіаку стане щасливчиком місяця

16:10

Новий план миру Зеленського: на які поступки готова Україна та що отримає Росія

16:08

Зеленський із новим головкомом прибув на фронт: ухвалено важливе рішення щодо Донеччини

15:59

Долар та євро пішли у стрімке піке: новий курс валют на 27 серпня

15:54

Які речі пора замінити в осінньому гардеробі 2026: 4 поради стилісткиВідео

15:49

Де в Україні подівся колорадський жук і чи повернеться він знову: роз'яснення науковиці

15:43

Навіщо класти дерев'яну ложку на каструлю - реальне призначення

14:30

НАБУ, САП та ВАКС перетворюються на "паралельний уряд" та інструмент політичної боротьби - The Economist

Реклама
14:30

Існує лише єдина умова, за якої війна в Україні завершиться: Atlantic Council назвав її

14:27

"Я не вірю Путіну": Келлог здивував заявою про терміни завершення війни

14:06

"Принесло щастя": Оксана Білозір здивувала зізнанням про зради

13:41

Можуть зруйнувати фундамент: які дерева не варто садити біля будинкуВідео

13:21

Легендарний боксер подарував Зеленському цуценя: що відомо про улюбленців президентаВідео

12:51

Одразу 16 цілей: ЗСУ уразили об’єкти, з яких РФ регулярно атакує УкраїнуВідео

12:46

Слово "обідитись" є калькою з російської: як говорити правильно

12:28

У "Парочці слідчих" з’явиться новий слідчий: хто з популярних акторів доєднався до касту найхітовішого детективу

12:26

Командири бойових підрозділів Сил оборони України, які об’єдналися у Християнський корпус, висловили підтримку Кирилу Буданову

12:22

Посудомийна машина прослужить менше: яка поширена звичка може зашкодити техніці

12:08

"Плюс один": Остапчуки оголосили про поповнення в КанадіВідео

12:00

Чим відмити кришки банок від стійкого запаху: хитрий трюк господинь

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 27 серпня: Щурам – натхнення, Козлам – чесність

11:34

Коли квіти з балкона слід заносити до будинку: названо небезпечну температуруВідео

11:26

Гороскоп на завтра, 27 серпня: Левам - несподіванка, Дівам - прибуток

11:17

Білорусь будує залізницю для військового полігону біля кордону з Україною: що відомо

11:09

Що стоїть за візитом глави ЦРУ до РФ: можливі теми переговорів і позиція Кремля

10:35

"Помолодшала на десятки років": 77-річна Пугачова здивувала своїм перевтіленням

10:14

"Шахеди" стали утричі швидшими: як Китай допоміг створити нову загрозу для України

10:07

Змивають фарбу та псують екрани: що не можна протирати дезінфікуючими серветками

Реклама
09:55

"Готовий здати аналізи": Пивоваров жорстко відповів на чутки про залежність

09:45

Від +18 до перших заморозків: якою буде погода у вересні в Україні

09:09

РФ переходить до нової тактики ударів: в ISW попередили про план Кремля

09:02

"Цинкові хлопчики Путіна": чому мобілізація в РФ може обернутися проти Кремля

08:27

Україна отримає менше ракет до Patriot: Буданов назвав головну проблему

08:04

РФ завдала удару по Чернігову: зруйновано будинок, загинули жінка та 4-річна дитинаФото

07:37

Гігант "Лукойлу" у вогні: дрони атакували НПЗ поблизу Кстово потужністю 17 млн тоннВідео

07:02

Дрони спалили найбільший склад Wildberries поблизу Тамбова: що відомоВідео

06:01

"Кохання увійде в дім": найважливіші дати вересня 2026 року — гороскоп для ЛевівВідео

05:55

"Їх ненавиділи": Меган Маркл зіткнулася із серйозними звинуваченнями

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти