Зеленський із новим головкомом прибув на фронт: ухвалено важливе рішення щодо Донеччини

Президент Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провели роботу на фронті та визначили подальші кроки для посилення оборони.

https://glavred.net/front/zelenskiy-s-novym-glavkomom-pribyl-na-front-prinyato-reshenie-ob-usilenii-donetchiny-10791530.html Посилання скопійоване

Зеленський із новим головкомом прибув на фронт / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

Зеленський і Драпатий відвідали фронт та обговорили з військовими потреби підрозділів

Донеччину посилять двома угрупованнями, які очолять Денис Прокопенко та Андрій Білецький

На Запорізькому напрямку збільшать виробництво та закупівлі НРК

Президент Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відвідали фронт. За словами президента, вони поспілкувались з воїнами на Олександрівському напрямку.

"Обговорили сьогодні з командирами, як посилити наш захист. Є конкретні запити: забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів", - зазначив Зеленський.

відео дня

Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Крім того, за підсумками роботи з військовими та доповідей командування визначили подальші кроки для посилення української оборони. Зокрема, йдеться про посилення позицій на Донеччині двома оновленими угрупованнями.

"Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупуванням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький", - заявив президент.

Крім того, Зеленський зустрівся з командирами на запорізькому напрямку.

"Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК – потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо", – наголосив президент.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські війська 23–24 серпня атакували українські позиції одразу на кількох ділянках фронту. Водночас на більшості напрямків окупанти не мали підтвердженого просування. Українські сили, своєю чергою, змогли просунутися поблизу Слов’янська та контратакували на півночі Харківської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як раніше повідомлялося, 23 серпня аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупанти просунулися поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Наагадаємо, війська РФ почали використовувати безпілотники як стаціонарні акустичні датчики біля ключових доріг у "сірій зоні" - дрон фіксує звук техніки, що наближається, і передає дані оператору для ураження.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Кремль готується до останнього стратегічного удару цієї осені

Главред писав, що за словами військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, після провалу наступ на Слов'янсько-Краматорську агломерацію Росія готує ще один останній стратегічний "ривок" на осінь-зиму 2026 року.

Експерт зауважив, що Кремль захоче повторити у холодний період якусь масштабну наступальну операцію – з новими силами, новими людьми і, можливо, на новому місці.

Читайте також:

Про персону: Михайло Драпатий Михайло Драпатий - український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016-2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред