Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Зеленський із новим головкомом прибув на фронт: ухвалено важливе рішення щодо Донеччини

Інна Ковенько
26 серпня 2026, 16:08
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провели роботу на фронті та визначили подальші кроки для посилення оборони.
Зеленський із новим головкомом прибув на фронт: ухвалено важливе рішення щодо Донеччини
Зеленський із новим головкомом прибув на фронт / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • Зеленський і Драпатий відвідали фронт та обговорили з військовими потреби підрозділів
  • Донеччину посилять двома угрупованнями, які очолять Денис Прокопенко та Андрій Білецький
  • На Запорізькому напрямку збільшать виробництво та закупівлі НРК

Президент Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відвідали фронт. За словами президента, вони поспілкувались з воїнами на Олександрівському напрямку.

"Обговорили сьогодні з командирами, як посилити наш захист. Є конкретні запити: забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів", - зазначив Зеленський.

відео дня
Михайло Драпатий 2026 НОВА ІНФОГРАФІКА
Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Крім того, за підсумками роботи з військовими та доповідей командування визначили подальші кроки для посилення української оборони. Зокрема, йдеться про посилення позицій на Донеччині двома оновленими угрупованнями.

"Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупуванням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький", - заявив президент.

Крім того, Зеленський зустрівся з командирами на запорізькому напрямку.

"Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК – потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо", – наголосив президент.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські війська 23–24 серпня атакували українські позиції одразу на кількох ділянках фронту. Водночас на більшості напрямків окупанти не мали підтвердженого просування. Українські сили, своєю чергою, змогли просунутися поблизу Слов’янська та контратакували на півночі Харківської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як раніше повідомлялося, 23 серпня аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупанти просунулися поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Наагадаємо, війська РФ почали використовувати безпілотники як стаціонарні акустичні датчики біля ключових доріг у "сірій зоні" - дрон фіксує звук техніки, що наближається, і передає дані оператору для ураження.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Кремль готується до останнього стратегічного удару цієї осені

Главред писав, що за словами військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, після провалу наступ на Слов'янсько-Краматорську агломерацію Росія готує ще один останній стратегічний "ривок" на осінь-зиму 2026 року.

Експерт зауважив, що Кремль захоче повторити у холодний період якусь масштабну наступальну операцію – з новими силами, новими людьми і, можливо, на новому місці.

Читайте також:

Про персону: Михайло Драпатий

Михайло Драпатий - український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016-2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не хочеться розчаровувати": Трамп назвав справжню причину візиту глави ЦРУ до Москви

"Не хочеться розчаровувати": Трамп назвав справжню причину візиту глави ЦРУ до Москви

17:20Світ
"Набільша небезпека": у DeepState попередили про загрозу оточення великого міста

"Набільша небезпека": у DeepState попередили про загрозу оточення великого міста

16:45Фронт
Новий план миру Зеленського: на які поступки готова Україна та що отримає Росія

Новий план миру Зеленського: на які поступки готова Україна та що отримає Росія

16:10Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти число 60 серед шісток за 5 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти число 60 серед шісток за 5 секунд

Унітаз зміниться на очах: розкрито дешеву альтернативу відбілювачу

Унітаз зміниться на очах: розкрито дешеву альтернативу відбілювачу

Втратив усе: Цекало пішов ва-банк заради своєї дружини, яка тане на очах

Втратив усе: Цекало пішов ва-банк заради своєї дружини, яка тане на очах

Чому в мультфільмах СРСР колеса авто часто були овальними: причина здивує багатьох

Чому в мультфільмах СРСР колеса авто часто були овальними: причина здивує багатьох

Китайський гороскоп на завтра, 27 серпня: Щурам – натхнення, Козлам – чесність

Китайський гороскоп на завтра, 27 серпня: Щурам – натхнення, Козлам – чесність

Останні новини

18:10

Чому старі бабусині каструлі не можна ставити на плиту - пояснення здивує

17:55

Яка олія найкорисніша для смаження: відповідь дієтологів здивує

17:50

Жовті наволочки більше не проблема: простий домашній розчин поверне їм сліпучу білизну

17:36

Навіщо класти монету в морозилку: корисна порада перед відпусткою

17:20

"Не хочеться розчаровувати": Трамп назвав справжню причину візиту глави ЦРУ до МосквиВідео

Росія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейціРосія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейці
17:10

Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Британії: реакція королівської родини

17:02

Терехов: Ветерани мають безперешкодно отримувати статус, житло та роботу

16:59

Навіщо класти губку в пральну машину: що вона дає при пранні

16:57

Навіщо класти лавровий лист у морозилку: кулінари назвали несподівану причину

Реклама
16:45

"Набільша небезпека": у DeepState попередили про загрозу оточення великого міста

16:44

Чи класти банан у холодильник — підкаже колір шкірки: як правильно зберігати фрукт

16:28

"Операція позаду": популярний актор отримав серйозну травму

16:20

Вересень переверне все: хто з знаків зодіаку стане щасливчиком місяця

16:10

Новий план миру Зеленського: на які поступки готова Україна та що отримає Росія

16:08

Зеленський із новим головкомом прибув на фронт: ухвалено важливе рішення щодо Донеччини

15:59

Долар та євро пішли у стрімке піке: новий курс валют на 27 серпня

15:54

Які речі пора замінити в осінньому гардеробі 2026: 4 поради стилісткиВідео

15:49

Де в Україні подівся колорадський жук і чи повернеться він знову: роз'яснення науковиці

15:43

Навіщо класти дерев'яну ложку на каструлю - реальне призначення

14:30

НАБУ, САП та ВАКС перетворюються на "паралельний уряд" та інструмент політичної боротьби - The Economist

Реклама
14:30

Існує лише єдина умова, за якої війна в Україні завершиться: Atlantic Council назвав її

14:27

"Я не вірю Путіну": Келлог здивував заявою про терміни завершення війни

14:06

"Принесло щастя": Оксана Білозір здивувала зізнанням про зради

13:41

Можуть зруйнувати фундамент: які дерева не варто садити біля будинкуВідео

13:21

Легендарний боксер подарував Зеленському цуценя: що відомо про улюбленців президентаВідео

12:51

Одразу 16 цілей: ЗСУ уразили об’єкти, з яких РФ регулярно атакує УкраїнуВідео

12:46

Слово "обідитись" є калькою з російської: як говорити правильно

12:28

У "Парочці слідчих" з’явиться новий слідчий: хто з популярних акторів доєднався до касту найхітовішого детективу

12:26

Командири бойових підрозділів Сил оборони України, які об’єдналися у Християнський корпус, висловили підтримку Кирилу Буданову

12:22

Посудомийна машина прослужить менше: яка поширена звичка може зашкодити техніці

12:08

"Плюс один": Остапчуки оголосили про поповнення в КанадіВідео

12:00

Чим відмити кришки банок від стійкого запаху: хитрий трюк господинь

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 27 серпня: Щурам – натхнення, Козлам – чесність

11:34

Коли квіти з балкона слід заносити до будинку: названо небезпечну температуруВідео

11:26

Гороскоп на завтра, 27 серпня: Левам - несподіванка, Дівам - прибуток

11:17

Білорусь будує залізницю для військового полігону біля кордону з Україною: що відомо

11:09

Що стоїть за візитом глави ЦРУ до РФ: можливі теми переговорів і позиція Кремля

10:35

"Помолодшала на десятки років": 77-річна Пугачова здивувала своїм перевтіленням

10:14

"Шахеди" стали утричі швидшими: як Китай допоміг створити нову загрозу для України

10:07

Змивають фарбу та псують екрани: що не можна протирати дезінфікуючими серветками

Реклама
09:55

"Готовий здати аналізи": Пивоваров жорстко відповів на чутки про залежність

09:45

Від +18 до перших заморозків: якою буде погода у вересні в Україні

09:09

РФ переходить до нової тактики ударів: в ISW попередили про план Кремля

09:02

"Цинкові хлопчики Путіна": чому мобілізація в РФ може обернутися проти Кремля

08:27

Україна отримає менше ракет до Patriot: Буданов назвав головну проблему

08:04

РФ завдала удару по Чернігову: зруйновано будинок, загинули жінка та 4-річна дитинаФото

07:37

Гігант "Лукойлу" у вогні: дрони атакували НПЗ поблизу Кстово потужністю 17 млн тоннВідео

07:02

Дрони спалили найбільший склад Wildberries поблизу Тамбова: що відомоВідео

06:01

"Кохання увійде в дім": найважливіші дати вересня 2026 року — гороскоп для ЛевівВідео

05:55

"Їх ненавиділи": Меган Маркл зіткнулася із серйозними звинуваченнями

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти