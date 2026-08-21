Ситуація для армії РФ загострюється: ЗСУ просунулися на ключовій ділянці фронту

Аналітики повідомили, Сили оборони мають важливі успіхи на Донеччині.

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ЗСУ змінили ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: карта ISW, Третій армійський корпус

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На Донеччині в українських військових є просування

На Харківщині Сили оборони відповіли на наступ РФ контратакою

Сили оборони України нещодавно просунулися у північно-західній часникі Водянського, що на південь від Добропілля. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил підтверджують геолокаційні відеозаписи від 20 серпня. Аналітики зауважили, що російські війська також заявили про просування на вказаній ділянці фронту, але підтверджень цьому немає.

відео дня

Українські військові здійснили нові контратаки

Окрім здобутків на Донеччині у Сил оборони є успіхи у Харківській області. Там росіяни здійснили спробу атаки, але у відповідь ЗСУ пішли у контратаку.

"Російські війська атакували на напрямках Борової та Куп'янська 20 серпня, коли українські війська контратакували на північ від Куп'янська, але ISW не виявив доказів просування російських військ", - йдеться у звіті аналітиків.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Кремль готується до останнього стратегічного удару цієї осені

Главред писав, що за словами військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, після провалу наступ на Слов'янсько-Краматорську агломерацію Росія готує ще один останній стратегічний "ривок" на осінь-зиму 2026 року.

Експерт зауважив, що Кремль захоче повторити у холодний період якусь масштабну наступальну операцію – з новими силами, новими людьми і, можливо, на новому місці.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська зірвали власну спробу розширити наступ на півночі Сумської області. 17 та 18 серпня окупанти атакували, але не здобули жодного результату, натомість українські підрозділи перейшли до контратак.

Напередодні стало відомо, що Росія може активізувати бойові дії на Чернігівському напрямку. Для України це стане серйозним викликом, однак Сили оборони готові до такого сценарію.

Раніше повідомлялося, що українські екіпажі безпілотників отримали доступ до комерційної супутникової зйомки майже в режимі реального часу. Тепер Силам оборони стало простіше швидко виявляти та вражати рухомі цілі.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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