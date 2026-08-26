Долар та євро пішли у стрімке піке: новий курс валют на 27 серпня

Найбільше впав у ціні долар, курс якого зменшився на 10 копійок.

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Офіційний курс валют в Україні на 27 серпня / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют в Україні у четвер

На скільки подорожчав злотий

На четвер, 27 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар та євро подешевшали, а злотий – став дорожчим. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На четвер офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,57 грн/дол, що одразу на 10 копійок менше, ніж у середу (44,67 грн/дол).

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 27 серпня встановлено на рівні 52,00 грн/євро. Що важливо, 26 серпня курс цієї валюти складав 52,08 грн/євро. Таким чином, євро став дешевшим на 8 копійок.

Курс злотого

Водночас польський злотий відхилився від загального тренду та подорожчав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 12,10 грн/злотий, що на 1 копійку більше, ніж у середу (12,09 грн/злотий).

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до кінця серпня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що останній тиждень серпня мине під впливом значної кількості ризиків, однак це не означає неминучості різких курсових змін.

За його прогнозом, протягом 24-30 серпня курс долара може перебувати в межах 44,6-45,2 грн/дол., а євро – 51-52,5 грн/євро.

"Наявність ризиків ще не означає неминучості різких курсових змін. За базового сценарію, протягом 24-30 серпня ситуація залишатиметься близькою до тієї, яку ми спостерігаємо впродовж більшої частини місяця", - зауважив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, експерт Андрій Шевчишин говорив, що основним ризиком для гривні у серпні є поєднання скорочення валютної виручки та сезонного зростання попиту на іноземну валюту.

Фінансовий аналітик наголошував, що позначка 45 гривень за долар залишається психологічно та економічно важливою. Якщо курс закріпиться вище цього рівня, ринок може перейти в новий діапазон - 45–46 гривень за долар.

Водночас віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що передумов для неконтрольованих коливань курсу поки що немає. Різке подорожчання долара можливе лише у разі серйозного погіршення економічної чи військової ситуації або виникнення зовнішнього шоку.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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