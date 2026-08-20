РФ готує новий стратегічний ривок у війні: як може змінитися фронт восени

Експерти та військові попередили про активізацію запеклих боїв та певних ділянках фронту.

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Ситуація на фронті восени може помітно змінитися / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, 47 ОМБр, скріншот з DeepState

Про що йдеться у матеріалі:

Де Росія зосереджує резерви наприкінці літа

Як Україна може змінити ситуацію на фронті восени

Який головний задум Кремля щодо наступу цієї осені

Російські окупаційні війська зосередили на Слов'янсько-Краматорському напрямку величезне угруповання, але їхні спроби прорватися одразу на трьох ділянках фронту безуспішні.

Наразі Сили оборони утримують позиції під шаленим тиском. Але, на думку аналітиків, восени бойові дії стануть ще інтенсивнішими. Главред з'ясував, де та як на фронті може змінитися ситуація цієї осені.

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Російська армія посилює резерви наприкінці літа

Полковник запасу Збройних сил України, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю 24 каналу сказав, що командування країни-агресорки Росії підтягує стратегічні резерви до лінії зіткнення, пов'язавши це з наближенням завершального етапу літньої кампанії.

"Триває накопичення ворожих сил з Єнакієвого, Горлівки, Торецька в бік Костянтинівки", - зауважив він.

Де Росія накопичує сили напередодні осені / фото: скріншот з DeepState

За словами експерта, на Запорізькому напрямку атаки противника, навпаки, помітно послабшали після невдач біля Малої Токмачки й Оріхового, тоді як основна активність зараз зміщується на Гуляйпільський та Покровський відтинки фронту.

Експерт каже, що ворог організовує десятки штурмів на добу в напрямку Добропілля, намагаючись вийти на Краматорськ із заходу, тож головним завданням українських підрозділів, на його думку, стає робота саме по тилових скупченнях противника.

Донецька область восени стане головною ціллю Путіна

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері FREEДОМ пояснив, що захоплення Донецької області є особистим завданням очільника Кремля, хоча суттєвих результатів армія РФ так і не досягла попри нарощування сил.

Юрій Федоренко пояснив, чому Путін хоче захопити Донеччину / фото: скриншот с instagram.com/fedorenko__yuriy/

Федоренко описав тактику ворога як застарілу - фланкуючі маневри та лобові атаки за шаблонами, що вивчаються у російських військових академіях, з опорою на кількісну перевагу в живій силі.

"Для Росії жива сила ніколи не була цінним ресурсом, вони легко жертвують життями солдатів", - підкреслив військовий.

На думку командира, від нової хвилі мобілізації Кремль наразі стримують лише вибори до Держдуми РФ - після їх завершення репресивний апарат запрацює на повну, аби компенсувати величезні втрати окупантів.

Україна може змінити ситуацію на південному фланзі фронту

Тоді як Донеччина залишається головним сухопутним театром, військовий експерт Іван Тимочко звернув увагу на те, як далекобійні удари змінюють ситуацію на південному фланзі фронту.

В етері Київ24 він заявив, що замисел ворога щодо наступу на Запорізьку та Дніпропетровську області виявився зірваним, а ураження логістики противника на глибину 200-300 кілометрів від лінії фронту змушує російське командування ухвалювати непрості рішення.

Як Сили оборони можуть змінити ситуацію на Олександрівському напрямку / фото: скріншот з DeepState

За словами експерта, йдеться про масштаб, що суттєво перевищує звичну практику ударів по тилах на 20-50 кілометрів.

"Їм доведеться або перекидати додаткові сили туди, або думати про відступ з південної материкової частини", - наголосив Тимочко.

Тимочко пов'язав це з розрахунком на відрізання угруповань противника у південній частині України, підкресливши, що успіх такого підходу залежить від поєднання наступальних дій на лінії фронту з ударами по глибоких тилах ворога.

Кремль готується до останнього стратегічного удару цієї осені

Після провалу наступ на Слов'янсько-Краматорську агломерацію Росія готує ще один останній стратегічний "ривок" на осінь-зиму 2026 року. Про це попередив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець у Telegram.

Сили оборони завадили ворогу захопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію / фото: скріншот з DeepState

За його словами, задум Кремля перемогти у війні на виснаження провалився через дві головні причини – неможливість перекрити військову та фінансову допомогу Києву з боку Заходу, а також небажання Китаю активніше брати участь в агресії.

"Кремль уже усвідомив дві основні речі щодо свого поточного стратегічного становища. Подальше "затягування" своєї участі в дуже дороговартісній для нього війні в рамках стратегії війни "на виснаження" – вкрай небезпечне для нього самого. Тому варто різко і у великому масштабі "прискоритися"", - каже оглядач.

Саме тому в РФ вже готуються до нового етапу мобілізації, інтенсифікують удари по території України та переводять економіку на військові рейки. Крім цього, Кремль нещодавно здійснив кадрові зміни у керівництві Міноборони.

Паралельно з цим, на думку Машовця, Кремль захоче повторити якусь масштабну наступальну операцію – з новими силами, новими людьми і, можливо, на новому місці.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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