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Російський наступ посипався одразу на кількох напрямках: де просунулися ЗСУ

Інна Ковенько
25 серпня 2026, 10:56
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На тлі російських атак українські військові зберігають позиції та проводять контратаки на окремих ділянках.

Російський наступ посипався одразу на кількох напрямках: де просунулися ЗСУ
Росіяни провалили наступ одразу на кількох напрямках / Колаж: Главред, фото: ISW, Генштаб ЗСУ

Головне:

  • Росіяни наступали на кількох напрямках, але не змогли просунутися
  • ЗСУ контратакували на Харківщині та просунулися в напрямку Слов’янська
  • Україна вдарила по російських складах і паливній базі в окупованому Донбасі

Російські війська 23–24 серпня атакували українські позиції одразу на кількох ділянках фронту. Водночас на більшості напрямків окупанти не мали підтвердженого просування.

відео дня

Українські сили, своєю чергою, змогли просунутися поблизу Слов’янська та контратакували на півночі Харківської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на Сумщині

На півночі Сумської області російські війська 23 та 24 серпня продовжували наступальні дії, однак підтвердженого просування аналітики ISW не зафіксували. Водночас Міністерство оборони РФ заявило про захоплення населеного пункту Перше Травня на північний захід від Сум.

ЗСУ пішли в контратаку на Харківщині

"Російські війська 23 та 24 серпня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, але не просунулися, оскільки українські сили перейшли в контратаку. Російський воєнний блогер 23 серпня заявив, що українські військові контратакували поблизу Вовчанська", зазначають в ISW.

Росіяни також атакували в напрямку Великого Бурлука, але без успіху. 24 серпня вони вдарили авіабомбою ФАБ-3000 по українській позиції в Приколотному.

Росіяни не просунулися біля Куп’янська та Борової

На Куп’янському напрямку окупанти 23–24 серпня продовжували атакувати, але не змогли просунутися.

Так само без успіху завершилися атаки в напрямку Борової. Геолокаційні кадри показують, що українські військові утримують позиції біля Новоплатонівки.

Росіяни водночас продовжують бити по українській логістиці та інфраструктурі в районах Куп’янська, Борової та Ізюма. За даними російських воєнних блогерів, Ізюм залишається важливим українським тиловим логістичним і командним центром, через що окупанти намагаються порушити постачання українських військ та протидіяти роботі безпілотників.

Російський наступ посипався одразу на кількох напрямках: де просунулися ЗСУ
Купʼянськ / Інфографіка: Главред

ЗСУ просунулися поблизу Слов’янська

На Донецькому напрямку українські військові нещодавно просунулися на схід від Діброви, на південний захід від Лимана. Це підтверджують геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня.

Росіяни тим часом намагаються ізолювати українські позиції біля Миколаївки на схід від Слов’янська. Однак навіть російські джерела визнають, що окупанти не змогли закріпитися в Заповідному. Територія навколо селища залишається "сірою зоною".

Російський наступ посипався одразу на кількох напрямках: де просунулися ЗСУ
ЗСУ просунулися поблизу Слов’янська / Фото: ISW

На Костянтинівському та Добропільському напрямках росіяни також атакували, але не просунулися.

Також окупанти атакували в тактичному районі Добропілля. Підтвердженого просування тут ISW не зафіксував. Водночас Міноборони РФ заявило про захоплення Кучерового Яру на північний схід від Добропілля.

Проте геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, свідчать, що українські військові утримують позиції в Ганнівці на північ від Добропілля - у районі, де російські джерела раніше заявляли про присутність своїх сил.

Що відбувається на Покровському напрямку

На Покровському напрямку російські війська також не мали підтвердженого просування. Без успіху вони атакували і на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.

Водночас ЗСУ продовжують бити по російських військових і логістичних об’єктах у тилу. За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові уразили матеріально-технічні склади в окупованих Степному та Хрустальному Луганської області. Також повідомлялося про удар по складу паливно-мастильних матеріалів у Довжанську.

Кремль готується до останнього стратегічного удару цієї осені

Главред писав, що за словами військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, після провалу наступ на Слов'янсько-Краматорську агломерацію Росія готує ще один останній стратегічний "ривок" на осінь-зиму 2026 року.

Експерт зауважив, що Кремль захоче повторити у холодний період якусь масштабну наступальну операцію – з новими силами, новими людьми і, можливо, на новому місці.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, 23 серпня аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупанти просунулися поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Наагадаємо, війська РФ почали використовувати безпілотники як стаціонарні акустичні датчики біля ключових доріг у "сірій зоні" - дрон фіксує звук техніки, що наближається, і передає дані оператору для ураження.

Крім того, Сили оборони України нещодавно просунулися у північно-західній частині Водянського, що на південь від Добропілля. Аналітики ISW зауважили, що російські війська також заявили про просування на вказаній ділянці фронту, але підтверджень цьому немає.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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