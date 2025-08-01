"Наближаємо мир": Сирський відзвітував про рекордні 33 тисяч втрат РФ за липень

Коротко про втрати РФ:
- За липень українські військові знищили 33 220 російських солдат
- За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 940 солдат РФ і значну кількість техніки
Українські сили оборони продовжують успішно знищувати війська Росії, завдаючи суттєвих втрат як у живій силі, так і в техніці. Як повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у своєму дописі на Facebook, лише за липень українські військові ліквідували понад 33 тисячі російських солдатів.
"Українські воїни невпинно нищать ворога, наближаючи справедливий мир для України. Боротьба триває. Слава Україні!", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.відео дня
За словами Сирського, тільки за липень сили оборони ліквідували 33 220 російських солдат. Генерал подякував українським захисникам за їхню професійну роботу та висловив впевненість у подальшій боротьбі.
В той же час Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу, 31 липня, було знищено ще 940 російських військових, а також техніку на мільйони доларів.
Загалом, за час повномасштабного вторгнення, яке триває з 24 лютого 2022 року, втрати армії РФ склали приблизно:
- особовий склад: 1 054 200 (+940)
- танки: 11 068 (+1)
- бронемашини: 23 068 (+2)
- артсистеми: 30 944 (+33)
- РСЗВ: 1 451
- системи ППО: 1 203 (+1)
- літаки: 421
- гелікоптери: 340
- БПЛА: 49 057 (+163)
- крилаті ракети: 3 551 (+3)
- кораблі/катери: 28
- підводні човни: 1
- автотехніка: 56 894 (+72)
- спецтехніка: 3 935
Ситуація на фронті - останні деталі
Главред розповідав, що у новому аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що ЗСУ блискавично деокупували важливі пункти одразу на двох напрямках.
В той же час "АТЕШ" зазначає зростання кількості російських військових, які готові співпрацювати із Силами оборони України. Так, агент, який служить у 57-й окремій бригаді ЗС РФ, передав координати танків Т-62, що були замасковані.
Водночас ДПСУ вийшли з заявою щодо небезпеки з Білорусі. Існує загроза зростання напруги та можливих провокацій під час спільних навчань Мінську та Москви.
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Про персону: Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
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