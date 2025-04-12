Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Прорив РФ у Сумській області: відомо, чи є в окупантів шанси на успіх

Марія Николишин
12 квітня 2025, 09:48
158
Запаси техніки в окупантів стають досить низькими.
Прорив РФ у Сумській області: відомо, чи є в окупантів шанси на успіх
Можливість наступу РФ в Сумській області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Головне:

  • РФ має великий шанс прорватись у Сумську область
  • Російські операції наразі дуже обмежені за масштабом
  • Тільки за останній рік Росія втратила 3000 танків

Країна-агресор Росія має найбільший шанс прорватись в Сумській області, оскільки українські війська відходять у цей район після наступу в Курській області. Про це пише The Telegraph з посиланням на опитаних експертів.

Зокрема, заступник директора російської програми Фонду захисту демократії Джон Харді сказав, що російські операції наразі дуже обмежені за масштабом, і атаки проводяться невеликими штурмовими групами. Атаки на рівні роти чисельністю близько 100 солдатів рідкісні.

відео дня

На його думку, збільшення масштабів атак навряд чи призведе до якихось значущих результатів для росіян.

"Те, що ми бачимо, - це просто сплеск темпу наступу. Це дуже маленький масштаб. Вони можуть пробити пролом в українській лінії, але вони не здатні домогтися швидкого, оперативного, значного прориву", - зазначив Харді.

Водночас, за оцінками, які наводить видання, тільки за останній рік Росія втратила 3000 танків і 9000 одиниць бронетехніки, а також було знищено не менше 13 000 артилерійських систем.

"Якщо подивитися на те, що залишилося на складах, особливо на те, що придатне до експлуатації, запаси стають досить низькими. Я очікую, що до кінця цього року їм буде дуже важко витягнути більше", - додав Харді.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що Сили оборони України відбивають окупаційну армію країни-агресорки Росії, яка проводить наступальні дії у Сумській та Харківській областях.

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив, що Росія посилить свій наступ на фронті. Відбудеться це вже наприкінці квітня та у травні.

Водночас, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський заявив, що для Сил оборони України дуже важливо утримати Лиман Донецької області, який ворог намагається обійти й окупувати.

Читайте також:

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумська область новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Штрафи до 800 000 гривень та перехід на готівку. Чого чекати українцям від податків на продаж на OLX

Штрафи до 800 000 гривень та перехід на готівку. Чого чекати українцям від податків на продаж на OLX

10:25Аналітика
Є руйнування і поранені у 5 областях: які наслідки нічного удару дронів по Україні

Є руйнування і поранені у 5 областях: які наслідки нічного удару дронів по Україні

10:07Україна
"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою скандальну заяву

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою скандальну заяву

08:55Політика
Реклама

Популярне

Більше
"Це коли такі правила з'явилися?": люди незадоволені "нововведенням" ПриватБанку

"Це коли такі правила з'явилися?": люди незадоволені "нововведенням" ПриватБанку

Знову влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

Знову влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

Старіють, як вишукане вино: 3 знаки зодіаку, які з віком стають привабливішими

Старіють, як вишукане вино: 3 знаки зодіаку, які з віком стають привабливішими

Капітуляція, а не перемир'я: Алієв розповів, чим закінчиться війна в Україні

Капітуляція, а не перемир'я: Алієв розповів, чим закінчиться війна в Україні

"Будуть кошмарити сильніше": названо нові міста України, які потраплять під атаку РФ

"Будуть кошмарити сильніше": названо нові міста України, які потраплять під атаку РФ

Останні новини

10:45

Пенсії в Україні зросли майже на 10%: скільки платитимуть у квітні

10:25

Штрафи до 800 000 гривень та перехід на готівку. Чого чекати українцям від податків на продаж на OLX

10:07

Є руйнування і поранені у 5 областях: які наслідки нічного удару дронів по УкраїніФото

09:48

Прорив РФ у Сумській області: відомо, чи є в окупантів шанси на успіх

09:45

Розкішний сад гарантовано: названо найкращі рослини для посадки вздовж доріжок

Україну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погодиУкраїну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погоди
08:55

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою скандальну заяву

08:50

Не піде на компроміс: в ISW сказали, які території Путін хоче "присвоїти"

08:10

Як Китай може "зробити" ТрампаПогляд

07:44

РФ вночі вдарила по Києву: зруйнований будинок, у двох районах спалахнули пожежіФото

Реклама
07:10

Де 3 відмінності між дітьми: лише одиниці знайдуть їх за 21 секунду

06:20

На магазинну більше не глянете: простий рецепт домашньої французької гірчиці

06:10

Як готується угода РФ-СШАПогляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть чотири яблука в листі за 5 секунд

05:20

Що таке "катма": лише одиниці знають правильне значення словаВідео

04:30

Чи можна святити тільки верхівки пасок: відповідь священника

03:56

Лазарева субота 2025: що категорично не можна робити 12 квітня

03:33

Гороскоп на завтра 13 квітня: Козерогам - прибуток, Рибам - приємні новини

02:37

РФ націлилася на три області України: тривожний прогноз генерала ЗСУ

02:36

Місячний календар на 12 квітня: що може додати проблем у цей день

02:18

Що можна зробити зі старого дивана: найпрактичніші поради

Реклама
01:38

4 зодіаки зодіаку, яким нереально пощастить до кінця квітня

00:48

Садівників закликали посипати газони цукром: ефект вражає

00:32

У Трампа придумали, як розділити Україну - з'явилася карта

11 квітня, п'ятниця
23:55

"Найшвидше завершення війни": у Трампа хочуть віддати Путіну багато українських земель

23:43

Навіть ґрунту не потрібно: як виростити "нескінченну" цибулю із залишківВідео

23:26

У 6 разів вищі, ніж торік: українцям накрутили ціни на популярний овоч

22:38

Сильні хуртовини та справжнісінькі замети: у двох областях вируватиме шторм

22:34

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

21:58

Вкладка у пляшці олії має секретне призначення: Мережу збурило відкриттяВідео

21:51

Анна Кошмал показала доньку: який вигляд має малятко

21:38

Здирництво чистої води: ЗМІ дізналися деталі нової угоди США та України

21:03

Старіють, як вишукане вино: 3 знаки зодіаку, які з віком стають привабливішими

20:51

"Це коли такі правила з'явилися?": люди незадоволені "нововведенням" ПриватБанку

20:18

ЗСУ перекидають сили, готуючись до наступу РФ: які регіони в небезпеці

20:17

Кролик гризе власну клітку: досвідчена господиня пояснила, чому і що робитиВідео

19:45

Аномальні снігопади паралізували південь: рятувальники вразили кадрамиФото

19:10

Удари дронами за перший тиждень квітня 2025 року: несподівана статистикаПогляд

19:05

Слимаки втечуть самі: садівниця розкрила бабусин хитрий метод захисту рослин

19:01

Євро злетіло до небес, а долар котиться вниз: яким буде курс із 14 квітня

18:48

Кількість народних обранців може значно скоротитися: Стефанчук дав коментар

Реклама
18:17

"Така хімія": Тараса Цимбалюка запідозрили в романі з відомою акторкою

18:09

Гросу визвірилася на режисера, який сказав, що з нею важко працювати

18:03

Відомі в Україні люди і не тільки: Зеленський ввів нові санкції

17:50

Шанси на успіх вищі: інструктор назвав найкращий час для складання іспиту з водіння

17:40

Українці можуть отримати грошову допомогу: названо головні умови та терміни

17:32

Москва в гніві: юний українець відмовився тиснути руку російському спортсмену

16:54

Незламні й закохані в Україну: Олександр Педан влаштував гру "Я люблю Україну" для пацієнтів центру Unbroken

16:52

Українці дізналися ціни на газ на літо-2025: скільки доведеться платити

16:45

Не просто фарба: що означають кольорові мітки і цифри на деревах

16:45

Заступник міністра оборони раптово подав у відставку: у чому причина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти