Прорив РФ у Сумській області: відомо, чи є в окупантів шанси на успіх

Запаси техніки в окупантів стають досить низькими.

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Можливість наступу РФ в Сумській області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

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РФ має великий шанс прорватись у Сумську область

Російські операції наразі дуже обмежені за масштабом

Тільки за останній рік Росія втратила 3000 танків

Країна-агресор Росія має найбільший шанс прорватись в Сумській області, оскільки українські війська відходять у цей район після наступу в Курській області. Про це пише The Telegraph з посиланням на опитаних експертів.

Зокрема, заступник директора російської програми Фонду захисту демократії Джон Харді сказав, що російські операції наразі дуже обмежені за масштабом, і атаки проводяться невеликими штурмовими групами. Атаки на рівні роти чисельністю близько 100 солдатів рідкісні.

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На його думку, збільшення масштабів атак навряд чи призведе до якихось значущих результатів для росіян.

"Те, що ми бачимо, - це просто сплеск темпу наступу. Це дуже маленький масштаб. Вони можуть пробити пролом в українській лінії, але вони не здатні домогтися швидкого, оперативного, значного прориву", - зазначив Харді.

Водночас, за оцінками, які наводить видання, тільки за останній рік Росія втратила 3000 танків і 9000 одиниць бронетехніки, а також було знищено не менше 13 000 артилерійських систем.

"Якщо подивитися на те, що залишилося на складах, особливо на те, що придатне до експлуатації, запаси стають досить низькими. Я очікую, що до кінця цього року їм буде дуже важко витягнути більше", - додав Харді.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що Сили оборони України відбивають окупаційну армію країни-агресорки Росії, яка проводить наступальні дії у Сумській та Харківській областях.

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив, що Росія посилить свій наступ на фронті. Відбудеться це вже наприкінці квітня та у травні.

Водночас, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський заявив, що для Сил оборони України дуже важливо утримати Лиман Донецької області, який ворог намагається обійти й окупувати.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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