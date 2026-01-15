Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

Коротко:
- При пораненнях уражаються відразу кілька частин тіла
- Тенденція війни призводить до збільшення уражень від вибухів
Більшість поранень на війні в Україні є вибуховими та осколковими, а не вогнепальними. Про це пише Business Insider (BI) з посиланням на українських медиків та американських ветеранів.
Журналісти відзначають, що перестрілки на фронті стають все менш поширеними. На тлі цього більшість бойових поранень на фронті викликані осколками і опіками, що часто вимагає ампутації.
Українська медик Катерина Зірка розповіла виданню, що все частіше бачить поранення, які вражають відразу кілька частин тіла, часто без єдиної ідентифікованої "вхідної рани", а замість цього з десятками мікротравм від вибухів і осколків. В результаті цього змінилося медичне обладнання, яке вона носить з собою.
Також така тенденція війни призводить до збільшення уражень від вибухів, які не супроводжуються зовнішніми ранами, такими як струси мозку, розриви барабанних перетинок і ураження легенів від перепадів тиску, сказала вона.
Як зазначив Джеффрі Уеллс, ветеран ВМС США, який бере участь у медичному навчанні українських цивільних осіб, більшість людей в Україні гине не на передовій, а в результаті травм, отриманих від ракет або дронів. Тоді як Марк Антал, ветеран елітного підрозділу спеціальних операцій США Delta Force, зазначив, що "менше 2% солдатів на передовій отримують вогнепальні поранення. Всі поранення отримані від дронів, осколків".
Видання зазначає, що в російсько-українській війні ключову роль у поразці взяли на себе БПЛА, які використовуються більше, ніж у будь-якому іншому конфлікті в історії. І вони не тільки самостійно вражають об'єкти, але й керують традиційною зброєю.
І хоча вогнепальна зброя не зникла на фронті, проте все більше військових покладаються на інші засоби ураження – крім дронів і артилерії, це також гранати і міни. Їх, зокрема, використовують для мінування позицій або зачистки окопів за допомогою БПЛА.
"Україна встановила кулемети та іншу зброю на своїх безпілотних наземних роботах, створивши нові способи обстрілу росіян з використанням зброї без ризику для своїх військ, але ці засоби озброєння поки що досить обмежені. Те саме стосується і автоматизованих гарматних веж. Як зазначила Зірка, ця війна є скоріше дистанційним вибуховим боєм, ніж перестрілкою", – підсумовує видання.
Здатність РФ вести наступальні дії на фронті – оцінка експерта
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.
За його словами, зараз головне завдання Збройних сил України – максимально виснажити противника.
"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати", - пояснив Коваленко.
Він підкреслив, що Росія більше не здатна вести масштабні війни.
"Зараз вона намагається утримати ситуацію локальними тактичними діями і демонструвати свою здатність наступати, але в цілому програє війну в Україні", - зазначив експерт.
Ситуація на фронті - останні новини
Армія Росії продовжує свою кампанію когнітивної війни, використовуючи дрібномасштабні транскордонні атаки в прифронтових районах на півночі України. Так окупанти намагаються переконати Захід у тому, що лінії фронту в Україні руйнуються. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Як повідомляв Главред, військовий оглядач Денис Попович сказав, що російські загарбники зосередили зусилля на взятті міста Гуляйполе, щоб отримати можливість просуватися далі в напрямку Оріхового і Запоріжжя.
Льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Свитан говорив, що російський диктатор Володимир Путін встановив новий дедлайн для повної окупації Донецької області. Він дав армії РФ час до 1 квітня.
