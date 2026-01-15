Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

Віталій Кірсанов
15 січня 2026, 09:49
861
У російсько-українській війні ключову роль у поразці взяли на себе БПЛА.
ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ
ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр

Коротко:

  • При пораненнях уражаються відразу кілька частин тіла
  • Тенденція війни призводить до збільшення уражень від вибухів

Більшість поранень на війні в Україні є вибуховими та осколковими, а не вогнепальними. Про це пише Business Insider (BI) з посиланням на українських медиків та американських ветеранів.

Журналісти відзначають, що перестрілки на фронті стають все менш поширеними. На тлі цього більшість бойових поранень на фронті викликані осколками і опіками, що часто вимагає ампутації.

відео дня

Українська медик Катерина Зірка розповіла виданню, що все частіше бачить поранення, які вражають відразу кілька частин тіла, часто без єдиної ідентифікованої "вхідної рани", а замість цього з десятками мікротравм від вибухів і осколків. В результаті цього змінилося медичне обладнання, яке вона носить з собою.

Також така тенденція війни призводить до збільшення уражень від вибухів, які не супроводжуються зовнішніми ранами, такими як струси мозку, розриви барабанних перетинок і ураження легенів від перепадів тиску, сказала вона.

Як зазначив Джеффрі Уеллс, ветеран ВМС США, який бере участь у медичному навчанні українських цивільних осіб, більшість людей в Україні гине не на передовій, а в результаті травм, отриманих від ракет або дронів. Тоді як Марк Антал, ветеран елітного підрозділу спеціальних операцій США Delta Force, зазначив, що "менше 2% солдатів на передовій отримують вогнепальні поранення. Всі поранення отримані від дронів, осколків".

Видання зазначає, що в російсько-українській війні ключову роль у поразці взяли на себе БПЛА, які використовуються більше, ніж у будь-якому іншому конфлікті в історії. І вони не тільки самостійно вражають об'єкти, але й керують традиційною зброєю.

І хоча вогнепальна зброя не зникла на фронті, проте все більше військових покладаються на інші засоби ураження – крім дронів і артилерії, це також гранати і міни. Їх, зокрема, використовують для мінування позицій або зачистки окопів за допомогою БПЛА.

"Україна встановила кулемети та іншу зброю на своїх безпілотних наземних роботах, створивши нові способи обстрілу росіян з використанням зброї без ризику для своїх військ, але ці засоби озброєння поки що досить обмежені. Те саме стосується і автоматизованих гарматних веж. Як зазначила Зірка, ця війна є скоріше дистанційним вибуховим боєм, ніж перестрілкою", – підсумовує видання.

Здатність РФ вести наступальні дії на фронті – оцінка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

За його словами, зараз головне завдання Збройних сил України – максимально виснажити противника.

"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати", - пояснив Коваленко.

Він підкреслив, що Росія більше не здатна вести масштабні війни.

"Зараз вона намагається утримати ситуацію локальними тактичними діями і демонструвати свою здатність наступати, але в цілому програє війну в Україні", - зазначив експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Армія Росії продовжує свою кампанію когнітивної війни, використовуючи дрібномасштабні транскордонні атаки в прифронтових районах на півночі України. Так окупанти намагаються переконати Захід у тому, що лінії фронту в Україні руйнуються. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляв Главред, військовий оглядач Денис Попович сказав, що російські загарбники зосередили зусилля на взятті міста Гуляйполе, щоб отримати можливість просуватися далі в напрямку Оріхового і Запоріжжя.

Льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Свитан говорив, що російський диктатор Володимир Путін встановив новий дедлайн для повної окупації Донецької області. Він дав армії РФ час до 1 квітня.

Читайте також:

Про джерело: Business Insider

Business Insider – американський новинний веб-сайт бізнесу та технологій, запущений у лютому 2009 року в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством, на яке посилаються такі видання, як "Нью-Йорк Таймс" і засоби масової інформації, як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, у 2014 році він досяг відвідуваності 221 мільйона осіб на місяць, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Український фронт новини України новини України та світу війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Такого ще не було: українцям сказали про кризову ситуацію в енергетиці

Такого ще не було: українцям сказали про кризову ситуацію в енергетиці

10:42Енергетика
"Нептуни" і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

"Нептуни" і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

09:59Світ
Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

09:49Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Китайський гороскоп на сьогодні 15 січня: Тиграм - розставання, Собакам - переживання

Китайський гороскоп на сьогодні 15 січня: Тиграм - розставання, Собакам - переживання

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

РФ готує новий потужний удар: яке місто буде під прицілом

РФ готує новий потужний удар: яке місто буде під прицілом

Останні новини

10:59

Тариф на електроенергію з 1 лютого затверджено: чи зміниться сума в платіжках

10:46

Дрони на Київ vs розпакування: Каменських здивувала своїм вчинкомФотоВідео

10:42

Такого ще не було: українцям сказали про кризову ситуацію в енергетиціВідео

10:42

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

10:34

Привітання з Днем народження чоловікові - красиві картинки, проза і вірші

Курносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтаряхКурносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтарях
10:32

Чому 16 січня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

10:22

Сніг, ожеледиця та морози: якою буде погода в Одесі до кінця тижня

10:16

Зрадниця Лоліта розповіла про горе – кого вона втратила

10:10

"Холостяк" Олександр Терен отримав орден від Володимира Зеленського — деталіВідео

Реклама
09:59

"Нептуни" і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

09:49

Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

09:38

Почались транскордонні атаки: в ISW розкрили плани РФ щодо Харкова і Сум

09:26

Готові віддати останнє: астрологи назвали найщедріші знаки зодіаку

09:21

Окупанти просуваються на сході та півдні України: свіжі карти DeepState

09:20

Олена Зеленська зачарувала своїм новим іміджем - що змінила перша леді

09:15

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 січня (оновлюється)

08:59

Гороскоп Таро на завтра, 16 січня: Скорпіонам - прохання, Рибам - авторитет

08:51

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Аварійні відключення неминучі: експерт розкрив реальну ситуацію зі світлом

Реклама
08:22

Чоловік Лорак у люті через співачку та її дочку: що вони наробили

08:17

Олександра Кучеренко показала, якою була до весілля з Дмитром Комаровим

08:10

Україна входить у найважчу енергетичну зимуПогляд

07:49

Уламки дрона впали на житловий будинок: що відомо про ранкову атаку на КиївФото

07:32

Офіційно завершила: зірка "Гри престолів" зробила заяву про свою кар'єру

07:30

У Львові - вибух: дрон РФ завдав удару по символічному місцюВідео

06:42

Трамп назвав винуватця у затягуванні війни в Україні, і це не Росія

06:32

Після інтенсивної терапії та операції: Бужинська зробила серйозну заяву

06:10

Зміни у стосунках і доленосні зустрічі: гороскоп для Терезів на січень і лютийВідео

06:10

Ліквідація "тіньового флоту" і трагедія РФПогляд

06:00

Путініст Філіп Кіркоров розповів правду про своїх дітей - деталі

05:42

Ідеальний сніданок за 10 хвилин: рецепт сирного хліба без духовки

04:41

Привласнена історія: які культові фільми СРСР насправді створили українці

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці цуценяти на черевику за 51 секунду

03:30

Біла смуга після хаосу: чотири знаки зодіаку скоро зірвуть великий джекпот

01:55

Дві доби тотального розносу: СБС відправили на брухт партію дефіцитної техніки РФВідео

00:42

Від основної команди до U-19: зірка "Полісся" вперше прокоментував рішення клубу

14 січня, середа
23:26

Дружина Притули вперше за довгий час вийшла на зв'язок і зробила заяву

23:22

Під час встановлення обладнання загинув енергетик: місто висловлює щирі співчуття родині

23:05

"Моя нереалізована фантазія": Міс Україна-Всесвіт мріє про роман з українською співачкою

Реклама
22:54

Це ключ до великого міста: на одному із напрямків різко зросла активність ворога

22:52

Світло будуть виключати по-новому - що змінює режим надзвичайного стану в УкраїніФото

22:15

"Танці з зірками" повертаються - коли глядачі побачать шоу

22:00

В цю гру можна грати вдвох: Росії загрожує енергетичний колапсПогляд

21:29

Косметику потрібно негайно викинути: чотири ознаки прострочення

21:19

НУШ змінює старшу школу: що буде з селами, ліцеями та предметами

21:18

Якими будуть відключення світла під час надзвичайного стану в енергетиці: що чекає Україну

21:00

Світло вимикатимуть весь день: нові графіки для Дніпра та області на 15 січняФото

20:49

40 годин чи за ставкою: скільки насправді має працювати вчитель на канікулах

20:46

Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти