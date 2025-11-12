Щоб уникнути оточення: названо напрямок, з якого могли відійти ЗСУ

Експерт наголосив, що бої за Покровськ не мають призвести до оточення ЗСУ.

Ситуація на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви експерта:

В Покровську ситуація традиційно залишається дуже важкою

В місті знаходиться приблизно 300 піхотинців РФ

Деякі українські підрозділи, ймовірно, змушені були відійти

Українські підрозділи, які довго утримували один з автошляхів між Лисівкою і Новопавлівкою, ймовірно, змушені були відійти. Про це заявив співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телемарафону.

За його словами, в Покровську ситуація традиційно залишається дуже важкою. Поки підтверджено, що в місті знаходиться приблизно 300 піхотинців РФ, які постійно шукають шпарини для того, щоб укріпитися.

"Головна задача росіян зараз охопити всі околиці, тобто опанувати північні і східні території міста, але це їм наразі не вдається. Навпаки вони десь намагаються ув’язнути в боях і змушені заводи все нові підрозділи своєї піхоти", - наголосив він.

Жмайло також згадав сумнозвісне відео, де в місто на мотоциклах і транспорті заїжджають росіяни. Він підкреслив, що українські військові вже показали і кадри ефективного знищення цих підрозділів.

"Пізніше, на жаль, було ще одне відео, яке показувало інфільтрацію росіян до Покровська, але вже без прикриття туману, що може свідчити, що українські підрозділи, які досить довго утримували один з автошляхів між Лисівкою і Новопавлівкою, змушені були відійти. Це якраз в контексті того, що і вимагає українське суспільство, що бої за Покровськ не мають призвести до оточення українських військ і що пріоритетом має бути життя і здоров’я військовослужбовців, а не захист руїн", - підсумував експерт.

Чим обернеться втрата Покровська

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що Україна в результаті оборони Покровська виграла час.

За його словами, втрачаючи Покровськ, Україна втрачає велику фортецю, яка трималася понад рік.

"Покровськ – не місто-мільйонник, не обласний центр, але це велика і протяжна агломерація, де на всій її площі упереміш гаражі, 5-поверхівки, 9-поверхівки, одноповерхові будинки, залізобетонні споруди, технічні споруди, котельні, виробничі майданчики, занедбані споруди радянських часів, шахти, копальні, копанки. Усе це допомагало Україні тримати оборону і заважало Росії просуватися швидко", - наголосив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, партизанський рух Атеш розповів, що окупанти в авральному порядку перекидають особовий склад на Покровський напрямок. В сторону міста щодня рухається військова техніка з особовим складном, який, ймовірно, знімають із Херсонського та Запорізького напрямків.

Також відомо, що російська окупаційна армія намагається оточити українські Сили оборони в Запорізькій області. На цій ділянці фронту головні населені пункти для країни-агресора РФ - це Гуляйполе та Оріхів.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов заявив, що ситуація на півдні Запорізької області залишається напруженою та потребує підсилення українського угруповання. За його словами, українські сили були змушені відступити з низки населених пунктів.

Про персону: Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення. У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

