Армія РФ різко знизила темпи наступу на фронті – ISW

Темпи наступу російської армії в березні 2026 року значно сповільнилися.

За весь березень російським військам вдалося просунутися на 23 кв. км

Експерти пов'язують уповільнення з низкою причин

У березні 2026 року наступальна активність російської армії помітноскоротилася і досягла мінімального рівня з початку повномасштабної війни в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, за весь березень російським військам вдалося просунутися лише на 23 квадратних кілометри. Для порівняння: у січні цей показник становив 319 кв. км, а в лютому — 123 кв. км. Таким чином, нинішні темпи стали найнижчими щонайменше з осені 2023 року.

Експерти пов'язують уповільнення з низкою причин. Зокрема, значний вплив мали локальні контратаки Збройних сил України на південно-східному напрямку, в результаті яких російські підрозділи втратили позиції на окремих ділянках.

Крім того, на ситуацію вплинули й внутрішні обмеження з боку Росії. Йдеться про перебої в роботі супутникового зв'язку Starlink, а також обмеження доступу до месенджера Telegram, який активно використовується військовими для координації дій.

За даними ISW, найбільш відчутні втрати позицій російська армія зазнала на південній ділянці фронту — в районі між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Росія готує новий наступ — думка військового Як писав Главред, російські окупаційні війська готуються активізувати наступальні дії на фронті, намагаючись використати зміни обстановки на передовій. Прес-секретар угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що поки інтенсивність боїв залишається невисокою, однак із появою листя на деревах ситуація може змінитися, оскільки це створить кращі умови для атак. Крім того, противник розраховує частково відновити свою боєздатність до настання потепління. Водночас, за словами Трегубова, залишається питання, наскільки це реально допоможе російській армії. "Українська ж оборона, будемо чесними, зараз сильніша і більш організована. Ефективно налагоджена взаємодія, зокрема піхоти та дронорів, ефективніше відстежуються зони ураження, тому немає підстав говорити, що у росіян щось вийде", — заявив Віктор Трегубов.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України нарощують інтенсивність дій і формують нові інструменти впливу на полі бою, завдаючи ударів різного рівня, від тактичного до стратегічного, по російських військах. За оцінками аналітиків, активні контратаки ЗСУ вже могли зірвати плани Кремля щодо масштабного наступу, який РФ готувала на весняно-літній період 2026 року, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Незважаючи на атаки з боку Росії, 31 березня та 1 квітня українські сили змогли просунутися на Слов’янському напрямку та поблизу Костянтинівки. Водночас окупанти не припиняють спроб проникнення невеликими групами.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях російські війська відпрацьовують переміщення через газопроводи, готуючись до можливих дій на Оріхівському напрямку. Для маскування пересування вони активно використовують як підземну, так і наземну інфраструктуру.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

