Армія РФ майже повністю захопила Луганщину: боєць ЗСУ розкрив деталі

Росіянам залишилося захопити "кілька сіл" на півночі, щоб отримати контроль над усією Луганщиною.

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Греківка, ймовірно, перейшла під контроль РФ / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, ОК Захід

Коротко:

Окупанти наблизилися до кордонів Луганської області

Росіяни змогли зайти в село Греківка

Російські окупанти впритул наблизилися до кордонів Луганської області та взяли під контроль село Греківка. Про це заявив боєць Сил оборони України з позивним "Мучний".

Від Греківки до адміністративного кордону з Харківською областю залишається близько двох кілометрів. "Мучной" стверджує, що росіяни змогли зайти в село.

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"Під контроль противника перейшла Греківка! Ворог встановив ганчірку в селі і тим самим наблизився до кордонів Луганської області", - написав військовий у своєму Telegram-каналі.

Між Греківкою та адмінкордоном більше немає населених пунктів. За словами "Мучного", росіянам залишилося захопити "кілька сіл" на півночі, щоб отримати контроль над усією Луганщиною.

Греківка на карті / deepstatemap

"Колись це мало статися, і так міцно трималися, але війна ще не програна!" - зазначив боєць.

На карті Deep State село Греківка частково відзначено червоним, що свідчить про те, що, за даними аналітиків, у ньому знаходяться російські війська.

Ситуація на фронті - останні новини

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у Збройних силах триває реорганізація для підвищення ефективності, після якої Україна матиме більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних і наступальних дій.

Російська арміяне демонструє суттєвого просування на східному фронті України і все частіше вдається до атак на мирні об'єкти. Про це заявив полковник Антс Ківісельг, керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії.

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Хто такий "Мучной" Боєць ЗСУ з позивним "Мучной" веде Telegram-канал Muchnoy+Jugend. Канал позиціонує себе з гаслом: "Тихо робимо свою роботу". Автори публікують оперативні дані з лінії бойових дій. Основний фокус - зведення з передової, опис позицій, втрат, успіхів і просувань українських військ.

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