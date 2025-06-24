Армія РФ майже повністю захопила Луганщину: боєць ЗСУ розкрив деталі

Коротко:
- Окупанти наблизилися до кордонів Луганської області
- Росіяни змогли зайти в село Греківка
Російські окупанти впритул наблизилися до кордонів Луганської області та взяли під контроль село Греківка. Про це заявив боєць Сил оборони України з позивним "Мучний".
Від Греківки до адміністративного кордону з Харківською областю залишається близько двох кілометрів. "Мучной" стверджує, що росіяни змогли зайти в село.
"Під контроль противника перейшла Греківка! Ворог встановив ганчірку в селі і тим самим наблизився до кордонів Луганської області", - написав військовий у своєму Telegram-каналі.
Між Греківкою та адмінкордоном більше немає населених пунктів. За словами "Мучного", росіянам залишилося захопити "кілька сіл" на півночі, щоб отримати контроль над усією Луганщиною.
"Колись це мало статися, і так міцно трималися, але війна ще не програна!" - зазначив боєць.
На карті Deep State село Греківка частково відзначено червоним, що свідчить про те, що, за даними аналітиків, у ньому знаходяться російські війська.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, українські сили досягли успіхів на Сумському напрямку. Як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка і просунулися на північ від Кіндратівки.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у Збройних силах триває реорганізація для підвищення ефективності, після якої Україна матиме більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних і наступальних дій.
Російська арміяне демонструє суттєвого просування на східному фронті України і все частіше вдається до атак на мирні об'єкти. Про це заявив полковник Антс Ківісельг, керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії.
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Хто такий "Мучной"
Боєць ЗСУ з позивним "Мучной" веде Telegram-канал Muchnoy+Jugend.
Канал позиціонує себе з гаслом: "Тихо робимо свою роботу".
Автори публікують оперативні дані з лінії бойових дій. Основний фокус - зведення з передової, опис позицій, втрат, успіхів і просувань українських військ.
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