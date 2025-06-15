Чи змогли росіяни зайти на Дніпропетровщину - в ЗСУ заявили про аномальну ситуацію

В ЗСУ розповіли про хід бойових дій на Новопавлівському напрямку та спростували інформацію про вихід військ РФ до Дніпропетровщини.

https://glavred.net/front/smogli-rossiyane-zayti-na-dnepropetrovshchinu-v-vsu-zayavili-ob-anomalnoy-situacii-10673564.html Посилання скопійоване

В ЗСУ заявили про аномальну ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Новопавлівському напрямку

Росіянам не вдається закріпитись на Дніпропетровщині

Кількість бойових зіткнень залишається аномально високою

Російські війська за минулу добу здійснили 34 атаки на Новопавлівському напрямку, намагаючись прорватися до меж Дніпропетровської області. Всі ці штурми були безрезультатними. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За словами Трегубова, така кількість боєзіткнень — надзвичайно велика для цього району фронту.

відео дня

Він також зауважив, що противник проявляє високу активність уздовж усієї лінії бойових дій — на Торецькому, Краматорському, Куп’янському та Харківському напрямках.

Коментуючи наміри окупантів прорватися до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю, Віктор Трегубов зазначив, що наразі російські війська намагаються продемонструвати там хоча б якусь присутність. Однак про постійне закріплення на цих позиціях наразі не йдеться.

"Вони (росіяни – ред.) хотіли ще це проявити станом на 9 травня, щоб було якось до свята, але в них не вийшло тоді, в них не виходить досі. Дуже активно бʼються, щоб посунути лінію розмежування до адміністративних кордонів просто, щоб показати, що у них є вихід на ці адміністративні кордони, що частково досягнена їхня політична ціль. З військового погляду тут немає особливого сенсу, з політичної може і є", – підкреслив речник.

За його словами, українські сили чинять потужний опір, противник зазнає значних втрат. Водночас він підкреслив, що кількість боєзіткнень на Новопавлівському напрямку залишається аномально великою.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на Краматорському й Торецькому напрямках залишається напруженою, російські війська не припиняють інтенсивних штурмів на окремих ділянках фронту. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

За даними Інституту вивчення війни (ISW), противник продовжує наступальні дії з кількох напрямків, намагаючись прорватися до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Водночас українські захисники здійснюють контратаки у відповідь.

Аналітики DeepState зафіксували просування російських військ у районах трьох населених пунктів, що розташовані у двох областях України.

Інші новини:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред