Ввечері по всій Україні будуть вводити графіки відключених світла - деталі

Віталій Кірсанов
8 квітня 2026, 16:11
Увечері 8 квітня у всіх регіонах діятимуть графіки відключення електроенергії.
  • Сьогодні з 19:00 до 22:00 діятимуть погодинні графіки відключень
  • Де саме і на скільки вимкнуть світло — залежить від конкретного регіону

Увечері 8 квітня відключення світла в Україні посилиться. У всіх регіонах країни з 19:00 до 22:00 діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Причиною обмежень є пошкодження енергооб'єктів від попередніх російських ударів і нестача потужності в умовах підвищеного споживання електроенергії.

Увечері 8 квітня погодинні відключення торкнуться всіх категорій споживачів у всіх без винятку регіонах. Найбільш напружений час — з 19:00 до 22:00, коли навантаження на мережу максимальне.

Де саме і на скільки вимкнуть світло - залежить від конкретного регіону. Ці дані публікують офіційні сторінки обленерго в містах і областях.

"Укренерго" закликає максимально скоротити використання потужних електроприладів у вечірній час. Коли електроенергія подається за графіком — споживати її економно.

Як повідомляв Главред, у ДТЕК заявляли, що в місті Одесі та районних центрах 8 квітня можливі екстрені відключення, щоб запобігти перевантаженню обладнання.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що погодинні відключення електроенергії можуть зникнути у квітні-травні. Однак взимку та влітку графіки відключень діятимуть і застосовуватимуться щонайменше ще три роки.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" — оператор системи передачі України зі статусом члена-спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, повідомляє Вікіпедія.

