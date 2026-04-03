Чому в Україні знову повернулися відключення світла: ексголова 'Укренерго' розкрив причину

Чому повернулися відключення світла

В Україні знову фіксують повернення відключень електроенергії, і цього разу причина не пов’язана ані з атаками РФ, ані з погодними умовами. Про це повідомив колишній керівник "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький.

За його словами, ситуація напряму пов’язана з рішенням НКРЕКП, яке, як стверджує експерт, фактично паралізувало можливість імпорту електроенергії та роботу газової генерації.

"Відключення повертаються. Але на відміну від минулої зими, це не наслідок нещодавньої атаки. І не наслідок морозів, бо завтра відносно тепло і споживання низьке", - наголосив Кудрицький.

Що сталося

З початку квітня регулятор установив граничні ціни на електроенергію для непобутових споживачів. За словами Кудрицького, ці обмеження зробили імпорт електроенергії з ЄС економічно невигідним, а роботу розподіленої газової генерації - збитковою.

Він порівняв це з ситуацією, коли держава штучно занижує ціну на пальне:

"Щоб було зрозуміло, НКРЕКП зробив крок, який аналогічний встановленню граничної ціни на дизель на заправках на рівні 50 грн/л. І електроенергія зникла так само, як моментально зник би дизель".

Повторення зимового сценарію

Кудрицький нагадав, що подібні дії регулятора вже призводили до масштабних відключень узимку, коли імпорт стримували адміністративними методами, попри дефіцит у системі.

"Рівно та сама ситуація мала місце взимку, коли вони штучно стримували імпорт з ЄС за допомогою адміністративно встановлених цін під час відключень тривалістю 16−18 годин на добу", - зазначив він.

Наслідки для країни

За оцінкою експерта, рішення НКРЕКП уже призвело до низки негативних ефектів:

промислові підприємства 3 березня будуть знеструмлені майже весь день;

відключення для населення повернулися навіть навесні, коли дефіцит зазвичай мінімальний;

плани уряду щодо будівництва 1,5 ГВт нової розподіленої генерації опинилися під загрозою.

Кудрицький наголосив, що інвестори не готові вкладати кошти в галузь, де правила можуть змінюватися адміністративно та непередбачувано.

"І головне - анонсовані урядом 1,5 ГВт нової розподіленої генерації не будуть побудовані. Бо інвестори бачать, що Міндічгейту і притримують інвестиції до кращих часів. Міндіч втік, Галущенко у вʼязниці, а їхні колеги - продовжують їхню нелегку справу", - підсумував він.

Про персону: Володимир Кудрицький Володимир Кудрицький - український менеджер, екс-голова правління державної компанії "Укренерго", яка є оператором української системи передачі електроенергії (2020—2024). Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, а також проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal. Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

