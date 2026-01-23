Аварійні відключення: в Укренерго назвали причину та умову повернення графіків

Окрім постійниних ударів по енергетичній інфраструктурі, ситуацію загострив одночасний вихід одразу кількох об’єктів генерації в аварійний ремонт.

В Укренерго пояснили причину аварійних відключень в Україні/ Колаж: Главред, фото: ДТЕК, ifr.gp.gov.ua

Коротко:

Ситуація в енергосистемі України суттєво ускладнилась

Причина - наслідки масованих ракетно-дронових атак та аварійний ремонт кількох об’єктів генерації

Графіки відключень повернуться після стабілізації ситуації

Вранці 23 січня ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення.

В "Укренерго" пояснюють, що вціліле обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування - енергоблоки несуть колосальне перевантаження.

"Головна причина вимушених відключень - це наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Енергосистема все ще оговтується від завданих ударів. Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт", - зазначили у компанії.

Щоб уникнути неконтрольованих знеструмлень і серйозних пошкоджень високовольтного обладнання, диспетчери вдалися до екстрених рішень і запровадити аварійні відключення.

Коли повернуться графіки відключень

Наразі енергетики вже працюють над відновленням. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу.

Очікується, що після завершення першочергових ремонтів аварійні обмеження буде скасовано, а більшість областей повернеться до планових графіків відключень.

Громадян закликають економно користуватися електроенергією, щоб зменшити навантаження на мережу та допомогти швидше стабілізувати ситуацію.

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - прогноз експерта

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повне скасування графіків погодинних відключень електроенергії в Україні може статись через 2-3 роки.

Харченко зазначив, що це найпесимістичніший сценарій, який він наводить. Насправді коли настане тепло, стане трохи легше, але він вважає, що в окремі місяці року графіки відключень можуть залишатися ще кілька років.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

Раніше енергетичний експерт Олександр Харченко заявив, що підвищення температури повітря однозначно полегшить ситуацію і знизить споживання, але у випадку з Києвом миттєвого покращення графіків відключень не буде.

Раніше міністерство внутрішніх справ закликало українців приготувати запас води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці країни.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

