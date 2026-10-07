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В Києві гучні вибухи: Росія атакує столицю реактивними дронами, що відомо

Юрій Берендій
7 жовтня 2026, 17:04оновлено 7 жовтня, 17:40
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Атака дронів на Київ і Київщину триває: ППО працює над столицею.
В Києві гучні вибухи: Росія атакує столицю реактивними дронами, що відомо
Атака дронів на Київ та область триває / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

  • У Києві працює ППО, мешканців закликали перебувати в укриттях
  • Повітряні сили повідомили про рух реактивних БпЛА над столицею

Країна-агресорка Росія атакує Київ реактивними дронами. У Києві працюють сили протиповітряної оборони, лунають гучні вибухи. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Кличко зазначив, що в столиці працює ППО, і закликав киян залишатися в безпечних місцях. КМВА також звернулася до мешканців із проханням не залишати укриття.

відео дня

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!" - закликав Кличко.

Повітряні сили повідомляють про рух реактивних безпілотників над столицею та поблизу Києва. О 16:44 один із БпЛА прямував повз Бориспіль у напрямку міста, після чого військові повідомили про його рух над Бортничами та Осокорками/Позняками.

Згодом аналогічні повідомлення з'явилися щодо Теремків і Вишневого. Повітряні сили фіксували переміщення реактивних БпЛА в різних напрямках поблизу столиці.

Крім того атака ворожих дронів на Київщину триває. У Бучанському районі пошкоджено складське приміщення та автомобіль, а у Фастівському районі - приватний житловий будинок, зокрема його покрівлю.

За даними Київської ОВА, загиблих і постраждалих немає. Відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки.

Станом на 17:36 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в одному з 5-поверхових будинків у Солом’янському районі медики оглядають постраждалого. У будівлі виникла пожежа на рівні першого–третього поверхів. На місці працюють рятувальники, пожежники та медики.

У Дніпровському районі зафіксували падіння уламків неподалік навчального закладу. За попередньою інформацією, пожежі там не виникло.

Згодом Кличко уточнив, що в Солом’янському районі постраждали двоє людей. Обох поранених госпіталізували медики.

Станом на 17:15 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки загорівся приватний житловий будинок. Ще за однією адресою, за попередніми даними, є травмована людина. Екстрені служби прямують на місця подій.

Станом на 17:04 відомо, що в Солом’янському районі через падіння уламків виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія РФ завдала ракетного удару по Кременчуку. В місті пошкоджено багатоповерхівки і підприємство. За оновленими даними двоє людей загинули і семеро отримали поранення.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про влучання в житлову багатоповерхівку в Прилуках. На місці працюють рятувальники і представники поліції, під завалами шукають людей.

Співзасновниця центру Ірина Снопко повідомила удар по пташиному притулку "Садиба Нюшанік" у Воропаїві. Вона оприлюднила фото і короткий опис збитків, зазначивши, що в результаті атаки центр порятунку птахів згорів. У приміщеннях перебували птахи та кіт, а напередодні до притулку взяли трьох нових птахів.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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