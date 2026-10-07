В Києві гучні вибухи: Росія атакує столицю реактивними дронами, що відомо

Атака дронів на Київ і Київщину триває: ППО працює над столицею.

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Атака дронів на Київ та область триває / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

У Києві працює ППО, мешканців закликали перебувати в укриттях

Повітряні сили повідомили про рух реактивних БпЛА над столицею

Країна-агресорка Росія атакує Київ реактивними дронами. У Києві працюють сили протиповітряної оборони, лунають гучні вибухи. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Кличко зазначив, що в столиці працює ППО, і закликав киян залишатися в безпечних місцях. КМВА також звернулася до мешканців із проханням не залишати укриття.

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"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!" - закликав Кличко.

Повітряні сили повідомляють про рух реактивних безпілотників над столицею та поблизу Києва. О 16:44 один із БпЛА прямував повз Бориспіль у напрямку міста, після чого військові повідомили про його рух над Бортничами та Осокорками/Позняками.

Згодом аналогічні повідомлення з'явилися щодо Теремків і Вишневого. Повітряні сили фіксували переміщення реактивних БпЛА в різних напрямках поблизу столиці.

Крім того атака ворожих дронів на Київщину триває. У Бучанському районі пошкоджено складське приміщення та автомобіль, а у Фастівському районі - приватний житловий будинок, зокрема його покрівлю.

За даними Київської ОВА, загиблих і постраждалих немає. Відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки.

Станом на 17:36 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в одному з 5-поверхових будинків у Солом’янському районі медики оглядають постраждалого. У будівлі виникла пожежа на рівні першого–третього поверхів. На місці працюють рятувальники, пожежники та медики.

У Дніпровському районі зафіксували падіння уламків неподалік навчального закладу. За попередньою інформацією, пожежі там не виникло.

Згодом Кличко уточнив, що в Солом’янському районі постраждали двоє людей. Обох поранених госпіталізували медики.

Станом на 17:15 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки загорівся приватний житловий будинок. Ще за однією адресою, за попередніми даними, є травмована людина. Екстрені служби прямують на місця подій.

Станом на 17:04 відомо, що в Солом’янському районі через падіння уламків виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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