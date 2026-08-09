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ТЦК отримають нові дані про чоловіків: кого і де зможуть розшукати

Юрій Берендій
9 серпня 2026, 04:09
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ТЦК отримають нові дані про громадян 18–60 років.

ТЦК отримають нові дані про чоловіків: кого і де зможуть розшукати
ТЦК отримають нові дані про чоловіків - як зміниться військовий облік в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Львівський обласний ТЦК та СП

Ключові тези:

  • Нові дані допоможуть ТЦК уточнювати адреси військовозобов’язаних
  • Податкова інформація може спростити пошук ФОПів

Міністерство оборони України та ТЦК отримають доступ до ідентифікаційних номерів чоловіків віком від 18 до 60 років із баз Державної податкової служби. Одноразову передачу відомостей передбачено постановою Кабінету Міністрів №981. Головна мета такого кроку - уточнити реальні місця реєстрації громадян та актуалізувати дані у системі військового обліку. Про це у коментарі ТСН розповіла адвокатка Марина Бекало.

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За словами юристки, відомості у Демографічному реєстрі не завжди є актуальними, тому Міноборони нерідко має застарілу інформацію про військовозобов’язаних.

"Я аналізувала ситуацію і, на мій погляд, відповіддю на питання про те, навіщо Міністерству оборони знати податковий номер особи, є те, що так можна дізнатись про реальне місце реєстрації", - зазначила Бекало.

Чому фокус саме на ФОПах

Адвокатка пояснила різницю між найманими працівниками та фізичними особами-підприємцями. Якщо у першому випадку відомості до ТЦК зобов'язаний передавати роботодавець, то діяльність ФОПів безпосередньо прив'язана до їхнього офіційного місця проживання.

"У податківців більше інформації, і це стосується більше ФОПів, ніж найманих працівників. А ФОПи ведуть свою діяльність за місцем реєстрації. Вважаю, що це нововведення відкриває більше можливостей знайти підприємців", - підкреслила юристка.

Отримані дані зіставлятимуть із наявною базою військового обліку. Це дозволить надсилати повістки за актуальними адресами, а інформацію про осіб, які перебувають у розшуку, передавати правоохоронцям для подальшого затримання.

Пошук чоловіків за кордоном

Новий механізм може розширити можливості держави щодо встановлення місця перебування українців за межами країни. Під час звернення до консульських установ (наприклад, для оформлення чи заміни паспорта) громадяни зобов’язані вказувати адресу своєї реєстрації в країні перебування. За новими правилами дипломатичні установи зможуть передавати ці відомості до Міноборони.

"При бажанні ТЦК зможе дізнатися, де саме перебуває певний українець за кордоном. Для чого це? Фізично та з юридичної точки зору доставити чоловіка проти його волі з-за кордону станом на сьогодні неможливо. Однак інформація про його місцезнаходження стане доступною", - зазначила Марина Бекало.

Чи захистить відсутність ІПН

Передача відомостей охоплює і тих громадян, які відмовилися від отримання ідентифікаційного коду через релігійні переконання. За словами адвокатки, це не робить людину "невидимою" для державних органів.

"Відсутність коду не заважає, наприклад, відкрити ФОП - у документах просто робиться відповідна позначка. Ці відомості також є у податківців, що дозволяє ідентифікувати особу за іншими ознаками та розшукати у разі необхідності", - підсумувала Бекало.

Вручення повісток в Україні
Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Хто втратить бронювання з 1 вересня - коментар юриста

Тисячі українських підприємств можуть з 1 вересня втратити статус критично важливих, а їхні працівники - бронювання від мобілізації через посилення вимог до бізнесу. Про це повідомив керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко в інтерв'ю Главреду.

Найбільше ризикують компанії, які раніше відповідали встановленим державою показникам із мінімальним запасом. Юрист радить бізнесу заздалегідь закладати резерв, оскільки критерії для отримання статусу можуть переглядатися.

"Якщо критерій становив 21 тисячу гривень, краще було забезпечити середню зарплату хоча б у 25 тисяч, оскільки держава могла знову переглянути правила. Компаніям, де середня зарплата вже була на рівні 25 тисяч, значно простіше підвищити її до необхідного показника, ніж тим, у кого вона становила 19–20 тисяч гривень", - зазначив Муренко.

Зміни торкнулися не лише зарплатних показників. Для підприємств, статус яким надавали профільні міністерства, також посилили вимоги щодо фінансових показників, зокрема доходу та сплачених податків.

Підприємствам варто перевірити, на яких саме підставах вони отримали критичний статус і чи відповідають цим умовам зараз. У разі зміни критеріїв документи доведеться подавати повторно.

"Кожному підприємству необхідно дістати документи, на підставі яких воно раніше отримало статус критично важливого, і перевірити, чи залишилися відповідні критерії чинними. Якщо правила змінилися, підприємству потрібно заново подати пакет документів уже відповідно до нових вимог і на нових підставах. В іншому разі з 1 вересня воно може втратити статус критично важливого, а всі його співробітники втратять бронювання", - попередив юрист.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Київський міський ТЦК роз'яснив новий алгоритм призову добровольної мобілізації. У повідомленні пояснили, що добровольці можуть вступати до військової частини без звернення до ТЦК та проходити відбір на місці. Контракти передбачають терміни служби 14 або 24 місяці та процедуру направлення на військово-лікарську комісію та оформлення в частині.

Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що головною проблемою мобілізації є умови служби в армії. Він наголосив на необхідності запровадити реформу та поліпшення умов служби для підвищення мотивації громадян.

Військовий Юрій "Ахіллес" Федоренко заявив, що для скорочення примусової мобілізації необхідні додаткові ресурси для поліпшення фінансових умов та гарантій для військових.

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Про персону: Нікіта Муренко

Нікіта Муренко - керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

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