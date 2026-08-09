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"Москва ляже": Мадяр у день свого народження назвав 5 умов завершення війни

Віталій Кірсанов
9 серпня 2026, 12:31
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"Мадяр" вважає, що припинення бойових дій можливе лише після серйозних змін усередині самої Росії.
Мадяр у день свого народження назвав 5 умов завершення війни
Мадяр у день свого народження назвав 5 умов завершення війни / колаж: Главред, фото: RIA_Kremlinpool, t.me/robert_magyar

Коротко:

  • "Мадяр" оприлюднив своє бачення закінчення війни в день свого 51-річчя
  • "Мадяр" пообіцяв "відгодувати та відбудувати" Крим

Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр" назвав п’ять умов, які, на його думку, можуть призвести до завершення війни Росії проти України.

Військовослужбовець оприлюднив своє бачення у Telegram-каналі в день свого 51-річчя. За словами Бровді, російські війська продовжують наступальні дії й поки що не демонструють готовності зупинитися.

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"Мадяр" вважає, що припинення бойових дій можливе лише після серйозних змін усередині самої Росії. Саме глибоку трансформацію держави-агресора він назвав одним із ключових чинників, здатних вплинути на завершення війни.

"Війна ж закінчиться лише тоді, коли зіграється ще флеш із п’яти нюансів: у агресора фізично зникне здатність за неї платити (1), виробляти зброю (2), захищати свій тил (3), відправляти на забій живу силу (4) та підтримувати ілюзію стабільності й контролю всередині власного болота (5)", – підкреслив "Мадяр".

Як він додав, саме на цьому має базуватися подальша стратегія України – "системне асиметричне знекровлення Росії через послідовний демонтаж цих п’яти наріжних стовпів її військової машини".

Він також звернувся до українців із закликом триматися, попереджаючи, що далі буде складніше.

"Тим часом бажаю людям жити й вистояти, адже буде важче, ніж було. Воюємо розумом і математикою", – зазначив "Мадяр", додавши, що зброєю України є інтелект нації, технологічна перевага та прагнення до історичної справедливості.

Свій допис "Мадяр" завершив короткою, але емоційною заявою про майбутнє країни.

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо й відбудуємо", – написав він.

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитися війна – прогноз військового

Заступник командира Третього армійського корпусу та командир полку "Азов" Максим Жорін висловив думку, що у 2026 році Україна може отримати вікно можливостей для проведення справедливих переговорів. Водночас він не очікує завершення активних бойових дій уже цього року.

За його оцінкою, істотне збільшення втрат російських військ і повне стримування їхнього просування, насамперед завдяки технологічній перевазі України, здатні створити умови для досягнення бажаного результату. Жорін вважає, що збереження ініціативи та нинішньої динаміки щонайменше протягом наступних шести місяців може стати переломним моментом на користь України.

На його думку, для цього необхідно активно впроваджувати сучасні технології у ведення бойових дій, а також масштабувати найбільш ефективні підходи до управління військами.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Главред", президент Володимир Зеленський озвучив оцінки втрат Росії та України під час повномасштабної війни. За його словами, РФ втратила близько 1,6 млн військовослужбовців, з яких близько 700 тис. загиблих, а Україна - не менше 50 тис. загиблих і майже 400 тис. поранених.

Прес-секретар ВМС Дмитро Плетенчук повідомив про зміну тактики повітряних атак Росії проти України. Він зазначив, що противник збільшує кількість реактивних дронів і водночас скорочує використання звичайних безпілотників. За його словами, найскладнішим для перехоплення залишається балістичне озброєння.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про пропозиції України щодо форматів перемир’я. Він уточнив, що Україна пропонує різні формати, зокрема припинення ударів з повітря та енергетичне перемир’я. За його словами, Кремль поки що не готовий до реальних переговорів, і зміна позиції може відбутися лише за умови наростання внутрішнього тиску через удари по Wildberries, проблеми на НПЗ, дефіцит палива та втрати бізнесу.

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Про особу: "Мадяр"

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проектом "Гранум", співзасновник арт-фонду "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом із Робертом Броуді було перекинуто на Харківський напрямок для посилення Волчанського з’єднання.

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