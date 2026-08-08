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Виведення українських військ з Донбасу: Зеленський розставив всі крапки над "і"

Анна Косик
8 серпня 2026, 21:31
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Президент розповів про наміри окупантів та те, як буде діяти Україна.
Зеленский, Путин
Зеленський розповів, як Путін планує залучити до війська більше росіян / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

  • Україна дзеркально відповіла на удари РФ
  • Кремлівський диктатор хоче провести приховану мобілізацію
  • Україна не вийде з Донбасу

Країна-агресорка Росія зосередила навколо Москви три ешелони протиповітряної оборони, перемістивши комплекси з інших регіонів, а Сили оборони у відповідь провели операцію проти російської логістики, збитки від якої сягнули трильйона рублів.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини". За словами глави держави, щоб створити настільки щільне прикриття столиці, Кремлю довелося збирати комплекси з усієї країни, дещо менше захисту отримав Санкт-Петербург.

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"Але скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається і все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, щоб вони це відчували", - сказав глава держави.

Удари по українських логістичних вузлах, за словами Зеленського, отримали дзеркальну відповідь: Київ вибрав власний напрямок для операції, до якої долучилися Збройні Сили, Сили спеціальних операцій, ГУР, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки. Такий об'єднаний формат тепер застосовується під час діпстрайків і мідлстрайків.

"Там вражаючі втрати – трильйон рублів. Це була дуже успішна операція українських сил", - зазначив президент.

Путін готується до мобілізації

Кремль, за оцінкою Зеленського, готовий піти на будь-які кроки - від сотень і тисяч кібератак до ракетного тиску та залякування. Причиною цього є відсутність результату, який кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін міг би пред'явити власному суспільству.

"Він думає про мобілізацію. Він думає, як свій народ обдурити. Зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її", - застерігає Зеленський.

Серед інструментів, які вже фіксує українська сторона - тіньові контракти на службу та блокування кордонів. Паралельно Москва, за словами президента, шукає політичну обгортку для поразки на фронті.

"Йому потрібно продавати перемогу. Перемоги в нього в Україні не буде. Йому потрібно захопити Донбас", - наголосив глава держави.

Українська сторона не розглядає варіант самостійного відходу з регіону, а анкориджські домовленості з американською стороною Кремль намагатиметься перекрутити на свою користь.

"Ніхто не буде залишати свою державу, своїх людей і просто виходити. Тому що ніхто не гарантує, що ця людина не піде далі", - пояснив Зеленський.

Проти України воюють не лише росіяни

Зеленський також розповів, що присутність військових Пхеньяна на території Росії зросла на порядок, і йдеться вже не про епізодичні появи, а про системне рішення.

"Якщо спочатку йшлося про сотні, потім тисячі, то зараз прийнято рішення, щоб від 30 до 50 тисяч північнокорейців були на території Росії", - заявив президент.

Наслідки такого обміну виходять за межі європейського театру: Пхеньян вивчає сучасні бойові дії й може використати цей досвід у разі загострення в Тихому океані, що становитиме загрозу для держав азійського напрямку.

Північнокорейські ракети також вже неодноразово знаходили на території України. Разом із досвідом КНДР отримуватиме від Росії ліцензії та військові технології.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Саме тому Київ розраховує на тіснішу взаємодію з Сеулом, попри конституційні обмеження Республіки Корея щодо постачання зброї. Натомість Україна пропонує партнерство у форматі Drone Deal, а перемовини вже ведуть дипломати.

"Ми б дуже хотіли отримати підтримку від Південної Кореї у вигляді того дефіциту, який у нас є. Це системи протиповітряної оборони", - підсумував Зеленський.

Як РФ посилить тиск на Україну завдяки КНДР - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, КНДР додасть Росії понад 100 балістичних ракет. Це дозволить Росії збільшити кількість балістичних ракет у кожному ударному пакеті, або довше підтримувати пакети аналогічного розміру.

Північнокорейські ракети, з їх більшим корисним навантаженням, але нижчою точністю, ймовірно, спричинять більший ступінь руйнувань та жертв, особливо серед цивільної інфраструктури та мирних жителів.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Ілон Маск відмовляється дозволити Україні використовувати супутникову систему Starlink для наведення ударів по цілях на території Росії.

Напередодні стало відомо, що Росія може завдати нового комбінованого удару по Україні в ніч на 9 серпня. Ймовірними цілями атаки можуть стати одразу кілька міст Київської області та Житомир.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повномасштабна війна Росії проти України нібито почалася через внутрішні проблеми, зокрема корупцію та зловживання.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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