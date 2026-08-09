Дешевше, ніж минулого року: ціни на популярний овоч різко обвалилися

Лише за останній тиждень ціни знизилися на 27%.

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В Україні змінилися ціни на тепличні помідори / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Якісні помідори подешевшали до 30-60 грн/кг

Посуха й спека зіпсували товарний вигляд плодів

В Україні розпочалася нова хвиля зниження цін на тепличні помідори. Причиною цього стала активізація збирання овочів з відкритого ґрунту. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

"Наразі збиральна кампанія триває практично в усіх регіонах України, при цьому тиск на ринок продовжує посилюватися. Попит на свіжому ринку залишається недостатньо високим", - йдеться у повідомленні. відео дня

Наразі ціни на якісні помідори знизилися до 30-60 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Аналітики додають, що труднощі зі збутом пов’язані із низькою якістю продукції.

"Рослини сильно постраждали від посухи та високих температур, а плоди часто мають сонячні опіки й тріщини, що негативно впливає на їхній товарний вигляд", - кажуть в EastFruit.

Крім того, зараз тепличні помідори продаються в середньому на 25% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чи можливий дефіцит продуктів в Україні

Експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин заявив, що після ударів Росії по складах українських супермаркетів, у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. Однак хвилюватися, що в Україні почнеться дефіцит продуктів і ціни на більшість товарів зростуть, не варто.

Він наголосив, що ринок роздрібної торгівлі в Україні лишається висококонкурентним.

"Певні товарні позиції тих чи інших брендів можуть зникнути з полиць, проте вони доволі швидко будуть заміщені іншими брендами з аналогічними споживчими якостями. Це стосується як продовольчої, так і промислової групи. Тому серйозного зростання цін чи дефіцитів ми не відчуємо", - зазначив експерт.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні після незначного здешевшання у липні гречка може знову почати дорожчати вже у серпні. Попри сезонне збільшення пропозиції, передумов для тривалого зниження цін наразі немає.

Також відомо, що тривала спека та нестача опадів негативно вплинули на формування врожаю картоплі в Україні, що може призвести до суттєвого підвищення цін восени.

Водночас заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявляв, що у серпні 2026 року хліб та молочна продукція в Україні подорожчають, тоді як овочі нового врожаю поки стримуватимуть загальне зростання цін.

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