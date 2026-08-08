Полиці у супермаркетах України спорожніли: чи буде дефіцит продуктів і стрибок цін

Продуктові магазини серйозно постраждали внаслідок ударів РФ. Експерти оцінили ризики.

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На полицях деяких українських супермаркетів пусто / Колаж: Главред, фото: Главред

Коротко:

У багатьох українських магазинах на полицях зменшилася кількість товарів

Дефіциту продуктів в Україні після ударів по складах не буде

Окремі бренди зникнуть з полиць, але їх замінять аналоги

Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів, у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. Покупці хвилюються, що в Україні почнеться дефіцит продуктів і ціни на більшість товарів зростуть.

Однак експерти кажуть, що такий сценарій не загрожує українцям. Про це в етері "Українського радіо" заявили експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин та перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран.

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За словами Пендзина, ринок роздрібної торгівлі в Україні лишається висококонкурентним: у кожній категорії працює достатня кількість постачальників, які заходять у торгівлю через різні канали збуту. Локально можливі хіба що довші строки доставки в окремих регіонах.

"Певні товарні позиції тих чи інших брендів можуть зникнути з полиць, проте вони доволі швидко будуть заміщені іншими брендами з аналогічними споживчими якостями. Це стосується як продовольчої, так і промислової групи. Тому серйозного зростання цін чи дефіцитів ми не відчуємо", - зазначив експерт.

Водночас Непран вважає, що незначне здорожчання окремих груп товарів все ж можливе: подорожчати може логістика доставки картоплі, огірків і помідорів, однак сезонне падіння цін на овочі перекриє цей ефект для кінцевого споживача.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в супермаркетах України сьогодні

У соцмережах українці діляться фото з супермаркетів "Фора" та "Сільпо", здебільшого у Києві, де полиці справді спорожніли. Кореспонденти Главреду також стали свідками такої ситуації у кількох магазинах.

"Любі гості, через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу на доставку. Ми все привеземо, не вперше, впораємося", - йдеться на табличці одного з супермаркетів.

Українців попередили про нове подорожчання продуктів

Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у серпні 2026 року хліб та молочна продукція в Україні подорожчають, тоді як овочі нового врожаю поки стримуватимуть загальне зростання цін.

Основними факторами здорожчання стануть вартість палива, логістичні витрати та енергоносії. Водночас ринок овочів відкритого ґрунту наразі перебуває на сезонному максимумі пропозиції, що дозволяє утримувати ціни без різких коливань принаймні до початку осені.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що якщо через російські атаки робота українських портів буде обмежена, це неоднозначно позначиться на цінах на різні товари.

Раніше Главред писав, що в Україні після незначного здешевшання у липні гречка може знову почати дорожчати вже у серпні. Попри сезонне збільшення пропозиції, передумов для тривалого зниження цін наразі немає.

Напередодні стало відомо, що тривала спека та нестача опадів негативно вплинули на формування врожаю картоплі в Україні, що може призвести до суттєвого підвищення цін восени.

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Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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