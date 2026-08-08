Коливання досягли майже шести балів: магнітна буря червоного рівня накрила Землю

Дослідники визначили, коли геомагнітний шторм закінчиться.

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Прогноз магнітних бур / фото: pixabay.com

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На якому рівні сьогодні К-індекс

Коли магнітна буря стихне

Сьогодні, 8 серпня, Землю атакує магнітна буря рівня G1. Як повідомила британська геологічна служба, геомагнітний шторм триватиме до 9 серпня, після чого рівень активності має знизитися.

За даними meteoagent, зараз К-індекс 5,3, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. Водночас сонячний спалах В7 відповідає зеленому рівню.

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Магнітні бурі 8-10 серпня / фото: скріншот

Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на зеленому рівні.

Попередньо, вже завтра 9 серпня, К-індекс знизиться до 3,7, тобто зеленого рівня. Шторм закінчиться і магнітне поле Землі стабілізується.

Геомагнітна активність 8 серпня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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