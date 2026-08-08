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Коливання досягли майже шести балів: магнітна буря червоного рівня накрила Землю

Анна Косик
8 серпня 2026, 19:21
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Дослідники визначили, коли геомагнітний шторм закінчиться.
Коливання досягли майже шести балів: магнітна буря червоного рівня накрила Землю
Прогноз магнітних бур / фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • На якому рівні сьогодні К-індекс
  • Коли магнітна буря стихне

Сьогодні, 8 серпня, Землю атакує магнітна буря рівня G1. Як повідомила британська геологічна служба, геомагнітний шторм триватиме до 9 серпня, після чого рівень активності має знизитися.

За даними meteoagent, зараз К-індекс 5,3, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. Водночас сонячний спалах В7 відповідає зеленому рівню.

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Коливання досягли майже шести балів: магнітна буря червоного рівня накрила Землю
Магнітні бурі 8-10 серпня / фото: скріншот

Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на зеленому рівні.

Попередньо, вже завтра 9 серпня, К-індекс знизиться до 3,7, тобто зеленого рівня. Шторм закінчиться і магнітне поле Землі стабілізується.

Коливання досягли майже шести балів: магнітна буря червоного рівня накрила Землю
Геомагнітна активність 8 серпня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

  • головний біль
  • запаморочення
  • нудота
  • біль в області серця
  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Коливання досягли майже шести балів: магнітна буря червоного рівня накрила Землю
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
  • Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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