Коливання досягли майже шести балів: магнітна буря червоного рівня накрила Землю

Ви дізнаєтеся:
- На якому рівні сьогодні К-індекс
- Коли магнітна буря стихне
Сьогодні, 8 серпня, Землю атакує магнітна буря рівня G1. Як повідомила британська геологічна служба, геомагнітний шторм триватиме до 9 серпня, після чого рівень активності має знизитися.
За даними meteoagent, зараз К-індекс 5,3, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. Водночас сонячний спалах В7 відповідає зеленому рівню.
Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на зеленому рівні.
Попередньо, вже завтра 9 серпня, К-індекс знизиться до 3,7, тобто зеленого рівня. Шторм закінчиться і магнітне поле Землі стабілізується.
Про джерело: Британська геологічна служба
Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.
Як магнітні бурі можуть впливати на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:
- головний біль
- запаморочення
- нудота
- біль в області серця
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
- Регулярно провітрювати кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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