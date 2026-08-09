Пентагон вимагає від оборонних компаній прискорити виробництво зброї - WP

Розпорядження Пентагону було опубліковано на тлі дефіциту озброєння, що виник.

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Пентагон зажадав від оборонних компаній прискорити виробництво зброї / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Коротко:

Оборонні компанії повинні протягом 21 дня подати плани щодо прискорення виробництва

Раніше Пентагон уже вживав заходів для збільшення виробництва озброєння

Міністерство оборони США вимагає від американських оборонних підприємств у найкоротші терміни збільшити випуск і постачання озброєння, насамперед боєприпасів. Причиною став дефіцит низки видів зброї, що виник на тлі війни з Іраном. Про це пише The Washington Post.

Як зазначається в меморандумі Пентагону, заступник міністра оборони США Стів Файнберг звернувся до керівників оборонних компаній із вимогою представити протягом 21 дня плани щодо суттєвого прискорення виробництва та поставок або розширення випуску критично важливих компонентів.

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"Багаторічні цикли розробки є неприйнятними. Ми маємо різко прискорити графіки реалізації наших програм і негайно розширити виробничі потужності", - заявив він.

Розпорядження було опубліковано на тлі дефіциту озброєння, який, як зазначає видання, став однією з причин напруженості у відносинах між президентом США Дональдом Трампом і Міністерством оборони.

Раніше The Washington Post повідомляла, що лише за перший місяць війни з Іраном американські сили витратили понад 850 крилатих ракет Tomahawk і понад 1000 ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD. Крім того, у перші тижні бойових дій США застосували понад 1300 тактичних балістичних ракет.

В останні місяці Пентагон уже вживав заходів для збільшення виробництва озброєння. Зокрема, влада США оголосила про рамкову угоду з Northrop Grumman і Lockheed Martin, яка передбачає нарощування випуску ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) і THAAD.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня Трамп анонсував підписання угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

За його словами, документ стане повною протилежністю ядерній угоді часів Барака Обами і має повністю унеможливити створення Іраном ядерної зброї.

Напередодні Іран виступив з ініціативою відкрити Ормузьку протоку та припинити бойові дії, запропонувавши перенести ядерні переговори на пізніший термін. Про це повідомляв Axios з посиланням на американського чиновника та обізнані джерела.

Водночас Трамп залишився незадоволеним цією пропозицією. За інформацією The New York Times, він дав зрозуміти своїм радникам, що план, запропонований Тегераном, не відповідає його очікуванням.

Крім того, Сполучені Штати стикаються з серйозним вичерпанням запасів озброєння через війну з Іраном, яка триває з кінця лютого і вже суттєво скоротила стратегічні резерви. Зокрема, було використано понад 1100 крилатих ракет великої дальності, які спочатку призначалися для потенційного протистояння з Китаєм.

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Про джерело: The Washington Post The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить оперативні новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. З серпня 2013 року належить мільярдерові Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

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