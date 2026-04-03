Києві та низці областей ввели екстрені відключення через атаку РФ - що відомо

Наразі енергетики роблять все можливе та працюють у посиленому режимі.

Відключення світла

Російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. У Києві та низці областей 3 квітня ввели екстрені відключення світла.

Також по всій країні знову застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго".

"Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки - в кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі України.

Аварійні відключення в Києві

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що Київ переходить у режим екстрених відключень електроенергії. Це означає, що графіки можуть змінюватися без попередження, а світло вимикатимуть не лише за планом, а й у разі критичної потреби для стабілізації енергосистеми.

"Київ іде в екстрені. Перебувайте у безпеці", - написав він.

В яких областях є знеструмлення

На ранок 3 квітня, внаслідок ударів енергетики зафіксували знеструмлення в шести областях:

Сумська

Харківська;

Чернігівська

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька.

Водночас через негоду на Полтавщині без світла залишилися чотири населені пункти, де також тривають ремонтні роботи.

"Там, де це дозволяють безпекові умови, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла - як діятимуть графіки 3 квітня

Спершу планувалося, що світло для населення вимикатимуть лише з 07:00 до 11:00, однак після 10 ранку графіки змінилися - обмеження продовжили до 17:00, а в Києві окремі групи залишаються без електрики до 18:00.

Для бізнесу та промисловості обмеження діють із 06:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінитись, актуальну інформацію щодо відключень світла варто перевіряти на сторінках місцевих обленерго, додали в Укренерго.

Когда отключения могут усилиться Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк предупредил в эфире Ранок.LIVE, что в будущем отключения электроэнергии могут стать более длительными и жесткими. Он отметил, что в пиковые летние вечера продолжительность отключений может увеличиться по сравнению с нынешними. Нагорняк подчеркнул, что до конца весны отключения останутся непродолжительными при условии отсутствия новых атак на энергосистему со стороны России. В то же время критические повреждения тепло- и гидроэлектростанций, которые ранее покрывали вечерние пики потребления, теперь не позволяют полностью обеспечивать потребности системы.

Як раніше повідомляв Главред, 3 квітня в Україні планують запровадити заходи для стабілізації енергосистеми після останніх ворожих атак, попередили в Укренерго.

Крім того, 3 квітня в Черкаській області для частини населення будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє "Черкасиобленерго".

Також за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Запорізькій області введуть графіки погодинних відключень електроенергії. Такі обмеження мають допомогти збалансувати роботу енергосистеми.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

