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Народжені у конкретні чотири місяці частіше досягають великих висот у кар'єрі

Віталій Кірсанов
9 серпня 2026, 15:34
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На думку астрологів, ті, хто народився в січні, квітні, серпні та жовтні, стають успішними людьми.
Ті, хто народився саме в ці чотири місяці, частіше досягають значних успіхів у кар’єрі
Ті, хто народився саме в ці чотири місяці, частіше досягають великих успіхів у кар’єрі / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Народжені в січні та квітні
  • Народжені в серпні та жовтні

Період народження може певним чином позначатися на характері людини, її поглядах та життєвих звичках, вважають астрологи. На їхню думку, серед народжених у різні місяці року є люди, які особливо сильно прагнуть високих результатів, вміють ставити перед собою амбітні завдання й послідовно працювати заради їх досягнення.

До таких місяців фахівці відносять січень, квітень, серпень і жовтень, пише Parade

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Звісно, прагнення до успіху не визначається виключно датою народження. Цілеспрямованими, працьовитими й амбітними можуть бути люди, що з’явилися на світ у будь-який місяць. Однак саме у представників цих чотирьох періодів астрологи частіше відзначають бажання ставити для себе високу планку.

Вони не обмежуються мріями та розмовами про майбутнє. Такі люди готові шукати нові можливості, долати перешкоди, що виникають, і продовжувати працювати над своїми цілями навіть у тих випадках, коли на бажаний результат доводиться чекати довго.

Про джерело: Parade

Parade.com - це популярний американський онлайн-ресурс, який є цифровим продовженням відомого журналу Parade, що раніше виходив у США як недільна газетна вкладка.

Одна з основних тем - це новини про зірок, відео, інтерв’ю та матеріали зі світу розваг. Сайт пропонує велику кількість рецептів, кулінарних порад та ідей для приготування їжі.

Журнал Parade був заснований у 1941 році.

Протягом багатьох десятиліть він був одним із найпопулярніших журналів у США, поширюючись у сотнях газет по всій країні.

Хоча друкована версія журналу перестала виходити в газетах наприкінці 2022 року (а як електронний журнал - наприкінці 2023 року), бренд Parade продовжує існувати та розвиватися як онлайн-платформа.

Січень

Ті, хто народився в січні, нерідко вирізняються організованістю, витримкою та практичним підходом до життя. Перш ніж взятися за справу, вони воліють продумати послідовність дій і скласти чіткий план.

При цьому їхні великі амбіції можуть залишатися непомітними для оточуючих. Народжені в січні не завжди розповідають про свої наміри й часто воліють спокійно працювати над поставленими завданнями. Вони здатні довго вкладати сили в один проєкт, розуміючи, що значні досягнення вимагають часу.

На особливості характеру також впливає знак Зодіаку. Січень об’єднує серйозних і дисциплінованих Козерогів із незалежними та нестандартно мислячими Водоліями. Незважаючи на відмінності, представників обох знаків може об’єднувати наполегливість і готовність послідовно йти до поставленої мети.

Квітень

Люди, народжені в квітні, часто відрізняються активністю, впевненістю в собі та сильним бажанням діяти. Їм важко довго залишатися без діла, особливо якщо перед ними постає цікава мета.

Замість очікування ідеального моменту вони воліють починати діяти одразу. Якщо початковий план виявляється невдалим, квітневі іменинники здатні швидко шукати альтернативний варіант. Впевненість допомагає їм йти на виважені ризики, а внутрішня стійкість - не зупинятися після невдач.

Цього місяця народжуються представники двох різних знаків - енергійні Овни та більш послідовні Тельці. Однак і тих, і інших може об’єднувати віра у власні можливості та готовність самостійно прокладати шлях до бажаного результату.

Серпень

Народжені в серпні часто добре розуміють, яких результатів хочуть досягти. Їм притаманні відповідальність, наполегливість і здатність повністю зосередитися на обраній меті.

Для них має значення не тільки кінцевий результат, а й те, яким чином його було досягнуто. Вони цінують власну працю, пишаються своїми успіхами й прагнуть довести насамперед собі, що здатні втілити задумане.

У серпні народжуються яскраві й упевнені в собі Леви, а також уважні й раціональні Діви. Тому прагнення до досягнень у представників цього місяця може проявлятися по-різному. Одні прагнуть визнання і хочуть бути помітними, інші воліють демонструвати професіоналізм і доводити кожну роботу до досконалості.

Спільним для них залишається готовність докладати значних зусиль для досягнення поставлених цілей.

Жовтень

Життелі жовтня частіше діють обдумано і воліють спочатку проаналізувати ситуацію, а вже потім робити конкретні кроки. Їхнє прагнення до успіху зазвичай ґрунтується не на імпульсивних рішеннях, а на продуманій стратегії.

Вони вміють оцінювати можливі перешкоди, порівнювати різні варіанти та обирати найбільш підходящий шлях. При цьому представники жовтня здатні відчувати слушний момент: вони розуміють, коли потрібно діяти рішуче, а коли краще проявити терпіння.

На їхній характер може впливати дипломатичність Терезів або більш глибокий і рішучий характер Скорпіона. Тому справжні амбіції таких людей не завжди помітні відразу. За спокійною поведінкою може ховатися сильне бажання отримати саме той результат, якого вони домагаються.

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Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал має ознайомлювальний характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, фен-шуй та нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження неможливо перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристик людини за ім’ям тощо. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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