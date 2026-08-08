Розлучилися 10 років тому: як живуть Бандерас і Мелані Гріффіт

Антоніо Бандерас і Мелані Гріффіт і досі підтримують теплі стосунки.

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Антоніо Бандерас зараз мешкає в Іспанії / Колаж Главред, фото Instagram/antoniobanderas

Коротко:

Коли розлучилися Бандерас і Гріффіт

Які у них зараз стосунки

Більш ніж через десять років після розлучення Антоніо Бандерас і Мелані Гріффіт зберегли теплі й практично сімейні стосунки. За словами актора, колишня дружина досі залишається для нього однією з найближчих людей.

Як повідомляє Page Six, Бандерас зізнається, що їхня дружба ґрунтується на щирості та повазі, які вони зуміли зберегти як під час шлюбу, так і після розлучення. Такий підхід допоміг їм не тільки зберегти добрі стосунки, а й створити затишну атмосферу для доньки Стелли та всієї родини.

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Антоніо Бандерас продовжує дружити з колишньою дружиною / tsn.ua

Пара познайомилася в 1995 році на зйомках фільму "Two Much", незабаром одружилася і прожила разом майже два десятиліття. У 2014 році вони оголосили про розставання, а офіційно розлучилися в 2015-му.

Незважаючи на окреме життя, екс-подружжя продовжує регулярно спілкуватися та зустрічатися. Так, у 2025 році вони разом були присутні на весіллі доньки, а навесні 2026-го знову провели час усією родиною в Лос-Анджелесі.

Мелані Гріффіт у добрих стосунках із Бандерасом / Фото Instagram/melaniegriffith

Зараз Бандерас перебуває у стосунках з підприємницею Ніколь Кімпел, тоді як Гріффіт вважає за краще не афішувати своє особисте життя. При цьому їхня взаємна підтримка та дружба залишаються незмінними, стаючи рідкісним прикладом гармонійних стосунків після розлучення.

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Про особу: Антоніо Бандерас Антоніо Бандерас (повне ім'я - Хосе Антоніо Домінгес Бандера) - актор, кінорежисер, продюсер і співак, який став першою іспанською зіркою, що здобула широке визнання в Голлівуді. Тривалий час утримував статус світового секс-символу та прославився ролями харизматичних, пристрасних і мужніх героїв. Народився 10 серпня 1960 року в Малазі (Іспанія) у родині поліцейського та вчительки. До 15 років серйозно займався футболом, але покинув спорт через перелом ноги, після чого захопився театром. На початку 1990-х переїхав до США, де спочатку вивчав ролі на слух, не знаючи англійської мови, але швидко став зіркою першої величини. Прославився завдяки харизматичним ролям у культових фільмах "Відчайдушний", "Маска Зорро" та франшизі "Діти шпигунів". Став музою культового іспанського режисера Педро Альмодовара, знявшись у його фільмах ("Лабіринт пристрастей", "Жінки на межі нервового зриву"). Має номінації на премії "Оскар" і "Золотий глобус", а також приз Каннського кінофестивалю за найкращу чоловічу роль (фільм "Біль і слава"). Близько 20 років перебував у шлюбі з голлівудською актрисою Мелані Гріффіт, у них є спільна дочка Стелла. В останні роки, перенісши у 2017 році інфаркт, актор переглянув свої пріоритети. Він повернувся до рідної Малаги, де відкрив власний музичний театр Teatro del Soho, активно займається режисурою, виноробством, ресторанним бізнесом та випускає іменну парфумерію.

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