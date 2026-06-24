У Кремлі пригрозили новим ударом по Україні: яке місто може стати ціллю

В ISW вважають, що російські удари можуть стати більш руйнівними.

https://glavred.net/ukraine/v-kremle-prigrozili-novym-udarom-po-ukraine-kakoy-gorod-mozhet-stat-celyu-10775342.html Посилання скопійоване

РФ може готувати масований удар по Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Кремль продовжує погрожувати новими масованими ударами

Це сталося на тлі дефіциту бензину в РФ

У країні-агресорці Росії перейшли до відвертих погроз в сторону України. Зокрема, вони стосуються нового масованого удару. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що попередження Росії щодо евакуації всіх іноземних посольств із Києва залишається в силі.

відео дня

На думку аналітиків, слова дипломата можуть означати, що окупанти завдадуть ще одного руйнівного масштабного удару по Україні найближчим часом.

"Кремль зухвало продовжує погрожувати ударами у відповідь проти України, які, ймовірно, будуть потужними на тлі зростаючого дефіциту внутрішніх поставок бензину", - наголосили в ISW.

Сценарій масованого удару по Україні

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявляв, що Москва може готувати масштабну відповідь на українські удари та спробувати атакувати критично важливі об'єкти.

Однак він не очікує нестандартних рішень. На його думку, Москва продовжить використовувати вже звичний інструмент тиску на Україну.

"У Путіна залишається єдиний "механізм відплати", і ним він користується вже п’ятий рік — чергова ракетна атака: 50–70 ракет і 500–700 дронів, тобто приблизне співвідношення 1:10. Ось тим, чим Путін може "помститися", розповідаючи потім, що він десь на щось відповів", - вважає експерт.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, моніторингові канали попереджали, що російська окупаційна армія проводить останні приготування до завдання масованого ракетного удару по території України. До удару може бути залучено більшу кількість засобів, ніж зазвичай.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко також вважає, що Росія, ймовірно, не збирається зменшувати інтенсивність обстрілів України. Навпаки, окупанти можуть готувати нові масовані удари вже найближчим часом.

Крім того, 20 червня російські окупанти атакували Суми КАБами. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік. КАБи пошкодили щонайменше 20 приватних будинків.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред