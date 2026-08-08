Постраждали діти, наймолодшій лише три місяці: РФ цинічно атакувала Павлоград

У місті є руйнування, кількість постраждалих зростає.

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Внаслідок ворожої атаки в місті є перебої з електроенергією / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/dnipropetrovskaODA

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РФ обстріляла Павлоград

У місті пошкоджений приватний будинок

Внаслідок атаки постраждали діти

Країна-агресорка Росія ввечері 8 серпня атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його даними, ворог атакував середмістя. Зайнялися приватний будинок та автівка. Станом на 21:52 відомо про 9 поранених, серед них четверо дітей віком до 6 років.

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"Дівчата трьох місяців і трьох років та хлопчики 5 і 6 років (поранені - Главред). Їм надали необхідну меддопомогу", - зазначив Ганжа.

Серед поранених також 50-річний чоловік, 57-річна жінка та 58-річна потерпіла у важкому стані. Медики госпіталізували їх у лікарню.

У Павлоградському міськвиконкомі додали, що внаслідок ворожих обстрілів у деяких районах Павлограда наразі відсутнє електроживлення. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео наслідків удару по Павлограду:

Коли можливий новий масований удар РФ

Главред писав, що за даними моніторингових каналів, Росія може завдати нового комбінованого удару по Україні в ніч на 9 серпня. Ймовірними цілями атаки можуть стати одразу кілька міст Київської області та Житомир.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Окремий ризик пов'язують із районами Київської області, над якими протягом дня активно проходили ударні безпілотники. За даними моніторів, найбільш небезпечним періодом може стати час після опівночі - до 03:00.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 7 серпня Росія атакувала безпілотником Білопільську громаду Сумської області. Ворог вдарив дроном по цивільних на ринку.

Напередодні стало відомо, що армія Росії отримала вказівку посилити дроновий терор Херсонської області. Зокрема дронові атаки посиляться по автівках в регіоні.

Раніше стало відомо, що у Кремлі почали зухвало виправдовувати удари по українській логістиці. Зокрема, там стверджують, що Москва нібито робить це вимушено.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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