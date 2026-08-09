'Я не вивожу': переможниця 'Холостяка' розповіла про складний період у житті

За словами Квіткової, раніше вона вважала, що людина має витримувати будь-які випробування й залишатися сильною до самого кінця.

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Даша Квіткова зараз переживає непростий період у житті / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

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Даша Квіткова зараз переживає непростий етап у житті

За словами блогерки, у неї "ніби вибили землю з-під ніг"

Українська блогерка та переможниця дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Квіткова відверто розповіла про свій емоційний стан.

У Instagram Stories вона зізналася, що зараз переживає непростий етап і більше не намагається демонструвати постійну силу та незворушність.

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За словами Квіткової, раніше вона вважала, що людина має витримувати будь-які випробування й залишатися сильною до останнього. Однак з часом блогерка зрозуміла, що така позиція лише приводила її до емоційних зривів.

"Раніше я теж була прихильницею того, щоб усе витримувати, бути сильною до останнього, незламною. Але це доводило мене лише до емоційних зривів. Я багато в чому була неправа", - написала вона.

Квіткова зазначила, що з віком і життєвим досвідом її погляди змінилися. Тепер вона вважає справжньою силою здатність чесно зізнатися собі в тому, що в певний момент людина з чимось не справляється.

"З віком розумієш, що сила полягає в тому, щоб чесно зізнатися собі, що ти з чимось не справляєшся", - зізналася Квіткова.

Блогерка додала, що важливо дозволяти собі переживати складні дні, але при цьому продовжувати рухатися вперед, незважаючи на обставини.

"Останній місяць я живу в емоційному треші, я не вивожу це, і мені дійсно важко. Я переживаю крадіжку грошей, повний хаос і п...ць у роботі, який ми намагаємося зараз врегулювати, багаторічну брехню за спиною. Я вам не скаржуся, це мій урок, бо справді десь у глибині душі вважаю, що це моя вина, мовляв, це ж я довіряла настільки сильно, що навіть не могла подумати про щось погане. Тому зараз я переживаю всі свої емоції: гнів, обурення, сльози... Прийняття ще не настало!" - поділилася Квіткова.

За словами блогерки, у неї "ніби вибили землю з-під ніг".

"Але я знаю, що обов’язково все налагодиться. Я навіть вдячна за те, що все вийшло назовні, навіть якщо таким шляхом", - написала вона.

Крім того, Даша повідомила, що поки їх із сином не було вдома, у квартирі вибило двері ударною хвилею під час однієї з російських атак.

"У порівнянні з усім іншим - це дрібниці, полагодимо, але від цього не стає менш страшно", - написала Квіткова.

Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова / інфографіка: Главред

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Про особу: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерок в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

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